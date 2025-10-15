Ova svakodnevna navika uništava vaš mozak

Naš mozak nikada nije bio izložen tolikoj količini informacija kao danas. Svakodnevno se izmjenjuju slike, zvukovi i poruke koje neprestano traže našu pažnju. Iako tehnologija donosi mnoge prednosti, stručnjaci upozoravaju da sve češće odgađamo ono što je mozgu najpotrebnije - odmor. Neurolog dr. Baibing Cheng istaknuo je da moderni način života neprestano stimulira živčani sustav i remeti prirodni ritam koncentracije i oporavka.

"Našem mozgu treba vrijeme bez podražaja kako bi se oporavio i zadržao sposobnost dubokog fokusa", rekao je, prenosi Daily Express.

Dr. Cheng, poznat i kao dr. Bing, upozorio je na negativne učinke pretjeranog tipkanja i "skrolanja" po mobitelu. Objasnio je da stalna upotreba mobitela može dovesti do pet ozbiljnih problema u radu mozga. Prvi je takozvani dopaminski preopterećaj.

"Svaki put kad prijeđete prstom po ekranu, mozak dobiva malu dozu dopamina - kemikalije koja stvara osjećaj nagrade. S vremenom, mozak počinje žudjeti za tim kratkim naletima novosti umjesto za dugotrajnim, fokusiranim naporom", pojasnio je.

Naš mozak ne treba stalno nove podražaje

Kao posljedica toga javlja se kraći raspon pažnje i osjećaj da je teško čitati knjigu ili se koncentrirati na predavanje. "Neprestana novost koju mozak prima skrolanjem tjera prefrontalni korteks da stalno skače s jedne stvari na drugu, pa stvarni život počinje djelovati presporo", navodi dr. Bing.

Istaknuo je i da stalna vanjska stimulacija smanjuje kreativnost, jer mozak nema priliku za mentalni odmor i duboko promišljanje. Kada se taj proces prekine, gubi se sposobnost refleksije i stvaranja novih ideja.

Osim toga, dolazi do emocionalne desenzibilizacije i povećane tjeskobe. "Previše brzih i kontrastnih emocija - šokantnih, smiješnih i tužnih sadržaja u kratkom vremenu - može otupliti našu osjetljivost i smanjiti empatiju", upozorio je.

Dodao je i da mozak nije stvoren za neprestanu novost: "Zato stalno prebacivanje između sadržaja iscrpljuje radnu memoriju, aktivira stresne krugove i ostavlja nas mentalno iscrpljenima."

Dakle, zaključak je jednostavan - naš mozak ne treba stalno nove podražaje, nego trenutke tišine u kojima se ponovno povezuje sa samim sobom.