Ova brza provjera noktiju otkriva ozbiljan srčani problem

Ponekad naše tijelo šalje signale o tome da nešto nije u redu. Sitni znakovi na koži, noktima ili drugim dijelovima tijela mogu ukazivati na prisutnost neke bolesti ili zdravstvenog problema. Pravovremeno uočavanje tih simptoma može biti ključno za rano otkrivanje i učinkovito liječenje. Ljudima se savjetuje da potraže hitnu stručnu pomoć ako uoče ovaj znak prilikom pritiska na nokte. Prema riječima kirurginje stopala i gležnja, dr. Dane Brems, "pulsirajuće" nijanse ružičaste i bijele ispod nokta mogu signalizirati ozbiljno srčano stanje.

Ovaj simptom je u medicini poznat kao Quinckeov znak i sugerira da biste mogli imati propuštajuće srce. Bez brzog liječenja to može dovesti do zatajenja srca, pa čak i srčane smrti, upozorila je liječnica. U videu objavljenom na TikToku, dr. Brems ponudila je dodatne informacije o Quinckeovom znaku, demonstrirajući primjer kako bi to moglo izgledati, prenosi Večernji. "Ako ovo vidite na noktima, morate odmah posjetiti liječnika. To je Quinckeov znak. Može se vidjeti kada lagano pritisnete nokat na ruci ili nozi i primijetite ove pulsirajuće kapilare u ležištu nokta. To je znak aortne insuficijencije. U ovom stanju aortni zalistak srca se ne zatvara pravilno", objasnila dr. Brems.

To znači da, kada bi krv trebala biti istisnuta u ostatak tijela, tada ona zapravo "curi" natrag u srce. "To može dovesti do zatajenja srca ili čak do srčane smrti. Ovo je primjer kako suptilan znak može značiti veliki problem", upozorila je liječnica. Studija slučaja, objavljena u British Medical Journalu 2021. godine, ispitala je primjer Quinckeovog znaka kod 74-godišnjeg pacijenta. Pacijent je također pokazivao dodatne simptome, uključujući nedostatak daha, debljanje, oticanje i povišeni tlak u jugularnoj veni.

Posljedično, dobio je dijagnozu i liječenje kongestivnog zatajenja srca. "Quinckeov znak karakterizira naizmjenično crvenilo i bjelilo nokta u skladu sa srčanim ciklusom, a često se javlja uz široki pulsni tlak. Najčešće se povezuje s teškom insuficijencijom aortnog zaliska. Međutim, može se vidjeti i kod pacijenata s koarktacijom aorte, kao i kod pacijenata s visokim minutnim volumenom. Prisutnost Quinckeovog pulsa kod pacijenta koji se prezentira sa zatajenjem srca trebala bi pobuditi sumnju na zatajenje srca s visokim minutnim volumenom", navedeno je u izvješću.

Dodatni znakovi upozorenja na zatajenje srca uključuju nedostatak daha, otečene gležnjeve i noge, osjećaj vrtoglavice i nesvjestice, uporni kašalj koji može biti noću lošiji, pištanje u grudima, naduti trbuh, gubitak apetita, debljanje ili gubitak težine, zbunjenost, ubrzani rad srca te lupanje ili nepravilan rad srca. Ako osjetite trajne ili progresivno pogoršavajuće simptome zatajenja srca, preporučljivo je obratiti se svom liječniku opće prakse.