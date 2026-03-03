OTVOREN NATJEČAJ ZA ŠIBENSKU ŠANSONU: "Želimo ostati bastion dalmatinske pisme"

Otvoren je natječaj za nove pjesme na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku. "Mislim da smo ostali kao "posljednji bastion dalmatinske pisme", pa na tom tragu priželjkujemo i nove pjesme u 29. izdanju Šansone", izjavila je direktorica festivala Tommi Mischell, piše info kadar.

Natječaj je otvoren do 9. svibnja, te se prijave novih skladbi primaju isključivo putem formulara na festivalskoj web stranici.

Festival dalmatinske šansone održat će se 21. i 22. kolovoza. "Posebnu programsku poslasticu spremamo za prvu, revijalnu večer, no pojedinosti o tom dijelu programa objavit ćemo kad sve bude utanačeno", zaključila je Tommi Mischell.