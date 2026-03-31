Otok iz snova plaća da se doselite, nude i do 15 tisuća eura

Vlasti na Sardiniji kroz posebne programe ljudima nude financijsku potporu za preseljenje u mirnija sela na otoku kako bi oživjeli ruralna područja koja se godinama suočavaju s padom broja stanovnika.

Preseljenje na Sardiniju mnogima se predstavlja kao prilika za život u ugodnijem okruženju, uz more i blagu klimu, a na društvenim mrežama ta se mogućnost opisuje kao vrlo primamljiva.

Tko može dobiti potporu?

Program je namijenjen svima koji su spremni prijaviti prebivalište u gradu na Sardiniji koji ima manje od 3000 stanovnika. Lokalne vlasti nude bespovratnu potporu do 15.000 eura po kućanstvu za kupnju ili obnovu nekretnine. Međutim, iznos potpore ne može prelaziti 50 posto ukupne vrijednosti investicije.

Podnositelji zahtjeva moraju se obvezati na useljenje u roku od 18 mjeseci od kupnje nekretnine ili završetka obnove, što je namijenjeno osiguranju trajnog naseljavanja, a ne samo privremenog boravka, prenosi Nova.rs.

Dodatne naknade za obitelji

Uz početnu potporu za preseljenje, predviđeni su i dodatni poticaji za one koji planiraju dugoročno živjeti na otoku i osnovati obitelj. Parovi tako mogu primati oko 600 eura mjesečno za prvo dijete i 400 eura za drugo dijete, dok djeca ne navrše pet godina.

Regionalne vlasti poručuju da je ovo dio šire strategije usmjerene na obnovu zajednica pogođenih emigracijom i jačanje lokalnog gospodarstva. Cilj je potaknuti ljude da ostanu u manjim zajednicama ili da se u njih presele, kako bi ta područja ponovno postala atraktivna za život i razvoj obitelji.

Za provedbu programa osiguran je proračun od 45 milijuna eura, što pokazuje da vlasti ovu mjeru vide kao dugoročni pokušaj suzbijanja emigracije iz ruralnih područja.

Postoje i ograničenja

Međutim, potpora se odnosi samo na nekretnine u malim općinama, a oni koji već žive u sličnim mjestima na Sardiniji nemaju pravo prijaviti se.

Unatoč tome, financijska pomoć, sporiji način života i ugodna klima učinili su ovaj program vrlo privlačnim mnogim ljudima, pa je izazvao veliki interes na internetu.