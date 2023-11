Osuđeni pedofil u bijegu došao u redakciju Provjerenog: "Pobjegao? Pa što ću drugo, što bih trebao?"

Osuđeni pedofil napao je policajku, skočio kroz prozor i pobjegao. I to sa suda u Banjoj Luci. Šokirao je i bosanskohercegovačku, ali i hrvatsku javnost. A i ekipu u redakciji Provjerenog - jer naime, baš se u četvrtak pojavio na Novoj TV u želji da, kako tvrdi, kaže svoju stranu priče. Bjegunac je to koji je bježao ukupno tri puta. I već dvaput iskoristio je joker zvan dvojno državljanstvo pa iz BiH pobjegao u Hrvatsku zbog sumnje da je zlostavljao dijete. Naša policija tvrdi dok ne dobiju nalog za izručenje, nemaju osnove za njegovo zadržavanje. I dok osuđenik slobodno živi u našoj zemlji, čeka se potez institucija BiH.

Nakon godine i pol pritvora, 65-godišnji osuđeni pedofil, s plastičnim kukom i koljenom, iskočio je kroz prozor suda i pobjegao. Željko Dragojević, ravnatelj sudske policije Republike Srpske kaže kako su utvrdili da se radi u odgovornosti ''dvojice službenika sudske policije''.

Pobjegao je s Osnovnog suda u Banjoj Luci prije 15 dana.

Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova RS, kaže da ga od tog trenutka traže.

Izrečena mu je presuda zbog kaznenog djela obljube nad djetetom mlađim od 15 godina. I to u četiri navrata za svako od djela dobio je godinu i dva mjeseca.Sveukupno četiri godine zatvora. Zlostavljao je unuku svoje partnerice. Tada osmogodišnjakinju.

''Tjerao ju je da ona njega dira. Držao je njenu ruku na svom spolnom organu, skidao je sebe i nju'', rekla je mama djeteta.

Nakon 15 dana potrage konačno je lociran. I to u Hrvatskoj, u Zagrebu. Ali još uvijek nije uhićen, već slobodan čovjek. Ivica Mišković lice je s tjeralice. I nije mu to prvi put da je na tjeralici. Bježao je i prije. Baš kada je počinio djelo. Osmogodišnja djevojčica zvala ga je dedo. Bio je član obitelji, partner njezine bake. Svaki put kada bi došao u posjet nosio bi poklone, družio se s djevojčicom.

''Od kupovine nekih prvih haljinica nadalje, ponašao se zaštitnički. Bilo kakva djeca koja su bila u blizini, ta djeca su ga obožavala zbog njegovog nastupa'', opisuje majka djeteta.

Potresna majčina priča

Tako je bilo i tog kobnog 12. veljače, dana koji ova majka neće nikada zaboraviti.

''Ja sam u jednom momentu počela prati suđe, on je prišao, razgovarao je sa mnom normalno za stolom u dnevnoj sobi, otišao je do **** u njenu sobu'', govori majka ekipi emisije Provjereno.

Ni sama ne zna zašto, ali kaže osjetila je potrebu da ostavi pranje posuđa i ode do kćeri.

'Otišla sam do **** sobe gurnula vrata, i kako sam gurnula vrata, jednostavno da uđem, nešto sam joj krenula reći, vjerujte da ne znam što, on je u tom momentu njoj bio iza leđa, dijete je sjedilo na krevetu gledalo u telefon, on je njoj bio iza leđa. Istog momenta skočio je i počeo mi ovoriti kako on mora ići, da mora do svoje obitelji, gdje je ostavio torbicu i dokumente'', opisala je majka.

Na brzinu se obuo i izletio iz kuće. Ostala je sama sa kćeri.

''U trenutku kad sam je pogledala pretpostavila sam što je, ne znam kako, jednostavno osjećaj, samo sam pomislila da mi ne kaže to što mislim da će mi reći'', rekla je majka zlostavljanog djeteta i dodala: ''Počela je govoriti da ju je dirao, da joj je zavlačio ruke ispod hlača''.

Ispričala joj je da to nije bio jedini put. Otišla ga je potražiti u kuću svoje obitelji.

''Ja sam njemu samo postavila pitanje kako je to mogao uraditi mome djetetu, na što se on meni nasmijao u lice i rekao da sam luda. I da moje dijete laže. Počela sam ga udarati tad nekontrolirano. Digao je stolicu na kojoj je sjedio, bacio je na mene jednu stolicu, za njom drugu stolicu, uspio mi je pobjeći tad'', ispričala je.