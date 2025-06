Osniva se novo tijelo? Penava želi voditi ured za ideologiju

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava je veoma tajnovito najavio i moguću “alternativu” njegovu ulaska u Vladu što je bilo dogovoreno koalicijskim sporazumom. Penava nije rekao koja je to alternativa, ali 24sata saznaje da je nakon dobrog odmora u obiteljskoj vili na Visu - premijeru Plenkoviću predložio osnivanje državnog tijela koje bi upravo on vodio. To, zasad neimenovano tijelo, bavilo bi se isključivo ideološkim pitanjima, a 24 sata saznaje da je Penavi u fokusu jedno pitanje koje ne otkrivaju ni iz Domovinskog pokreta niti HDZ-a.

- Radi se o ideološkim pitanjima, a pogotovo jednom za koje bi Penava osobno preuzeo odgovornost. To mu je važnije od ulaska u Vladu. Plenković se čini kooperativan, ali još ništa nije dogovoreno niti na tehničkoj razini ni kako bi to točno izgledalo - kaže upućeni sugovornik. Ovakvo tijelo samostalna Hrvatska ne pamti. Komunističke zemlje, pa i Jugoslavija, imale su političke komesare koji su bili zaduženi za ideologiju. Komesari su potegli iz vojske gdje su uz zapovjednike obavljali važnu ulogu indoktrinacije, dizanja morala i držanja vojnika na pravoj ideološkoj liniji. Najsličnije ovom novom tijelu u Jugoslaviji je bio Agitprop koje je vodio Milovan Đilas. U ratu je Agitprop bio ključan za regrutiranje boraca i stvaranje jedinstvenog antifašističkog fronta. Nakon rata, Agitprop se institucionalizirao kroz Savez komunista Jugoslavije (SKJ) i državne medije, gdje je služio za održavanje partijske linije i socijalističkog društva.

Agitprop je bio središnji alat za održavanje revolucionarnog duha i kontrolu javnog mnijenja u komunističkom sistemu. Iako je u Jugoslaviji bio manje rigidan nego u SSSR-u, i dalje je igrao važnu ulogu u političkom životu. Kad Branko Ćopić piše “Heretičku priču” (protiv partijiskih bogataša, pratajkuna) Đilas ga zove na pranje mozga u Agitprop i kaže: “ A tako, druže Ćopiću, ti si izašao prije Partije i tako otkrio naš položaj”. Penava je dosta misteriozan kada je pričao, nije potvrdio traženje nove funkcije, ali njegove izjave sasvim idu u tom smjeru. Rekao je da je za stranku bolje da on uđe u Vladu, ali da “imamo i neke teme koje bismo voljeli otvoriti, a tiču se pitanja koja su teška i emotivna za hrvatski narod i voljeli bismo ih razriješiti.”