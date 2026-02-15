OSIJEK – HAJDUK 0-2: Splićani nošeni golovima Livaje i Pukštasa došli do nova tri boda

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 sati igrali protiv Osijeka na Opus Areni u okviru 22. kola SuperSport HNL, a rezultat je bio 0:2 zahvaljujući Livajinom pogotkom iz kaznena udarca u 15. minuti te Pukštasovim golom iz 77. minute.

U oba je međusobna susreta u aktualnoj sezoni Hajduk s 2:0 svladao Osijek. U prvom su susretu odigranom u kolovozu u Osijeku golove zabili Livaja i Šego, a u drugom odigranom u studenom na Poljudu strijelci su bili Krovinović i Šego.

Glavni je sudac utakmice bio Ante Čulina iz Zagreba, pomagali su mu Dario Kolarević i Anto Marić iz Zagreba, a četvrti je sudac bio Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac bio Ivan Vučković, a asistent VAR suca Ante Čuljak, obojica iz Zagreba.

Prvi su zaprijetili domaćini odmah u prvoj minuti, Silić je bio siguran. Nakon toga, Hajduk je krenuo u kontru, Livaja je petom ostavio za Rebića koji je potom poslao u sredinu prema Brajkoviću, no Čolina je pravovremeno reagirao. U 7. je minuti Jelenić pokušao nakon slobodna udarca, lopta mu je prešla preko noge i otišla izvan granica terena, a ranije je signalizirano i zaleđe. Pet je minuta kasnije Pukštas pao nakon sraza s Hasićem, a sudac Čulina otišao je pogledati snimku i dosudio je penal. Izvođač je bio Livaja koji je poslao Ćurčiju u jednu, a loptu u drugu stranu za 0:1.

U 17. je minuti Osijek imao dobru priliku: prvo je Karačić šutirao, Silić je obranio, a onda je Akere pokušao uputiti loptu do Jakupovića, no prvo je pogodio Sigura u ruku, a nakon toga je Silić obranio loptu koja je išla prema vratima. Nakon VAR provjere nije dosuđen kazneni udarac. U 23. je minuti Akere bio u akciji, Raçi je dobro reagirao. Tri je minute kasnije Livaja šutirao s 10 metara, no Ćurčija je dobro reagirao.

U 30. je minuti ubacio Barišić s lijeve strane, a Jakupović je ramenom zakačio loptu, bezopasno po gol Hajduka. Tri je minute kasnije Šarlija dobio žuti karton, a Osječani slobodni udarac koji je izveo Teklić, ravno do ruku Silića. U 39. je minuti požutio i Rebić koji neće biti na raspolaganju za Jadranski derbi. Dvije minute kasnije Livaja nije iskoristio nevjerojatnu priliku: Rebić je povukao po lijevoj strani i dodao za nečuvanog Livaju koji je promašio cijeli gol nakon što je pucao lijevom nogom.

U posljednjoj minuti četvrtominutne sudačke nadoknade Brajković je izborio korner, no domaćini su odbili u aut, a sudac Čulina označio je kraj poluvremena odmah po izvođenju.

Drugo je poluvrijeme započelo bez izmjena, no u 50. je minuti Omerović zamijenio Teklića, a Mikolčić umjesto Bubanje. Dvije je minute kasnije Pukštas pokušao glavom, no otišlo je preko gola. U 55. je minuti Barišić prošao po lijevoj strani i ubacio, Silić je uhvatio, a Barišić je završio u reklami. Potom je Brajković s druge strane blokirao Hasićev pokušaj izbijanja lopte, no Ćurčija je uhvatio tu loptu.

U 60. su minuti Splićani izborili korner, izveo ga je Krovinović, a Čolina je odbio u novi korner. Krovinović je ponovno izveo korner, a Ćurčija je izboksao loptu. Pet minuta kasnije Hrgović je ubacio s lijeve strane, preletjelo je kazneni prostor. Poslao je Hrgović još jednom daleku loptu prema šesnaestercu, ali nitko nije bio tamo. U 69. je minuti Mejia zamijenio Akerea, a Guedes Karačića. Tri je minute kasnije Jelenić dobio žuti karton. U 74. je minuti Krovinović ubacio iz kornera, otišlo je na drugu stranu, a u nastavku je akcije Raçi pucao preko gola.

U 76. je minuti Osijek imao dva kornera, nakon prvog je Čolina pucao, a Raçi izbio pokraj gola, dok je drugi pokušaj Osječana Silić sigurno uhvatio. U 77. je minuti Hajduk povećao vodstvo: Brajković je poslao nisku prizemnu loptu u sredinu, a Pukštas je natrčao i poslao loptu u mrežu za 0:2. Potom je Šego zamijenio Brajkovića. U 82. je minuti Ježić zamijenio Čolinu. Pet minuta potom Osječani su imali još jedan korner, ali nisu zaprijetili, obranio se Hajduk. U 88. je minuti Hodak zamijenio Livaju. Minutu je potom Krovinović pucao lijevom, Ćurčija se dobro opružio i odbio u korner, no nije bilo opasno po gol Osječana.

U drugoj minuti četverominutne nadoknade Krovinović je izborio novi korner koji je i izveo, obranili su se domaćini, a u nastavku je akcije Hodak pucao preko gola. Zatim je Omerović dobio žuti karton zbog prekršaja nad Sigurom. Nakon toga nije bilo konkretnijih prilika, pa je Hajduk uknjižio nova tri boda.

OSIJEK: Ćurčija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Teklić, Bubanja, Čolina - Akere, Jakupović, Matković

Klupa: Grahovac, Malenica, Mersinaj, Mejia Moscoso, Mikolčić, Omerović, Petrusenko, Bukvić, Guedes Borges, Ježić, Kolarik, Jovičić

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Šego, Melnjak, Čupić, Skelin, Skoko, Hodak

