Osijek domaćin Europskog kupa u kuglanju: Mertojak sjajno otvorio natjecanje

Na novouređenoj šesterostaznoj kuglani u Osijeku, koja je nažalost pokazala i softverske poteškoće, na svečani su način otvorene XXXVI. European Cup-Club Teams 2025. u organizaciji Section Ninepin Bowling Classic in the WNBA, međunarodne kuglačke asocijacije.

Na ovom prestižnom međunarodnom kuglačkom natjecanju nastupaju ekipe koje su u svom nacionalnom natjecanju u sezoni 2024/25. osvojile drugo mjesto. Istovremeno u Bolzanu u Italiji na Svjetskom kupu nastupaju prvaci država (Zaprešić), dok se na NBC kupu u Minhenu u Njemačkoj bore trećeplasirani (Zadar), tražeći svoje mjesto među 16 ekipa koje će se plasirati u 1. kolo Lige prvaka za sezonu 2025/26. Titulu pobjednika brani Raindorf iz Njemačke.

Svečano otvaranje u Osijeku započelo je defileom predstavnika svih klubova u muškoj i ženskoj konkurenciji, a za Mertojak je to bio mladi Joško Krstulović Opara, potom je uz kuglačku himnu podignuta zastava WNBA-NBC asocijacije, svečanu prisegu u ime svih igrača dala je kapetanica hrvatske reprezentacije i KK Istra iz Poreča, Nataša Ravnić, u ime sudaca, međunarodni sudac Nenad Perši, dok je Zoran Jagić, generalni tajnik Hrvatskog kuglačkog saveza i sportski direktor WNBA-NBC u nazočnosti predstavnika Grada Osijeka i Osiječko-baranjske Županije, otvorio samo natjecanje.

Na superioran način započeo je Mertojak sa 686 srušenih čunjeva Ivana Totića, dok su drugi dan u jutarnjem programu nastupili Dimitar Dimitrovski iskusni reprezentativac Sjeverne Makedonije, mogli bi smo reći splitski Makedonac, koji već duže vrijeme nastupa za Mertojak, sudjelujući u gotovo svim njegovim sportskim uspjesima (623) i kapetan Nikola Muše (619), koji je imao izvrsne izglede za puno više, no u zadnjih deset kugli ponestalo je snage i koncentracije.

Prije sutrašnjeg nastupa preostala tri igrača, Marinka Matića, Gorana Pofuka i najiskusnijeg Andreja Kovača, Mertojak ima rezultat od 1944 srušena čunja sa odličnim prosjekom od 638, što daje nadu za plasman u polufinale natjecanja.