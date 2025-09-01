Opasnost na Marjanu još nije prošla

Zbog posljedica nedavnog vjetroloma u Park šumi Marjan, radnici i dalje uklanjaju suhe i oštećene grane na glavnim šetnicama. Građanima se upućuje apel za dodatni oprez.

Sanacija šteta nastalih nakon jakog vjetra još uvijek je u tijeku na Marjanu. Kako poručuju iz Park šume, radovi su u prvom redu usmjereni na glavne šetačke putove i dijelove koji su otvoreni za javnost, gdje se dnevno kreće najveći broj posjetitelja.

Posljedice vjetroloma ostavile su, međutim, niz situacija koje nisu nimalo bezazlene. Oštećene i suhe grane predstavljaju potencijalnu opasnost za šetače, bicikliste i rekreativce, zbog čega se građane moli za dodatni oprez prilikom boravka u šumi.

„Molimo sve posjetitelje za razumijevanje i strpljenje dok se sanacija ne dovrši“, poručili su iz Park šume Marjan.