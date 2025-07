ONI SU THOMPSONOVA 'SVETINJA', A IDUĆU SUBOTU STIŽU U RADOŠIĆ "Mi ne pokušavamo biti kopija, niti glumiti Marka"

Na hrvatskoj glazbenoj sceni posljednjih godina istaknuo se jedan jedinstven tribute band. Svetinja, kao prvi i za sada jedini potpuno posvećeni Thompson Tribute Band, nastao je iz snažne želje članova da na osobit i uvjerljiv način ožive pjesme koje su za brojne ljude više od obične glazbe: one su simbol identiteta, zajedništva i ljubavi prema domovini. Njihova misija nije tek vjerno izvođenje Thompsonovih pjesama, već prenošenje vrijednosti i emocija koje one nose: domoljublja, ustrajnosti, vjere i ponosa na vlastite korijene.

Svetinja je brzo osvojila srca publike uvjerljivim scenskim pristupom, energijom i iskrenim poštovanjem prema Marku Perkoviću Thompsonu, čiji opus i poruka kroz njihove nastupe i dalje žive među generacijama. Njihova publika su različite dobi, a posebnu radost bandu donosi činjenica da njihove nastupe prate i najmlađi, što je dokaz kako glazba ima moć spajanja i prijenosa nasljeđa s koljena na koljeno.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

O tome kako je sve počelo, na kakvu su podršku naišli kod samog Thompsona, što ih motivira i koji trenutci su im obilježili karijeru više u nastavku.

(Povod razgovoru je i najava domoljubnog megaspektakla pod nazivom 'Neka vide da nas ima' koji će se održati 2. kolovoza u Radošiću, a povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Oluja”, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ali i velikog jubileja – 30 godina emitiranja glazbeno-televizijskog serijala “Lijepom našom”.)

Kako je došlo do osnivanja benda Svetinja i zašto baš tribute Marku Perkoviću Thompsonu?

Kad smo razmišljali o osnivanju tribute banda, htjeli smo da to bude tribute izvođaču koji je karizmatičan, čiji je opus pjesama dobro poznat velikom broju ljudi, te čije su pjesme i tekstovi kvalitetni. Tada nam je sinula ideja da bi to mogao biti upravo Thompson. Koliko nam je poznato, nije postojao tribute bend koji bi se isključivo i ozbiljno bavio njegovom glazbom. Bilo je pojedinačnih izvođača koji su povremeno svirali njegove pjesme, ali ne u formi posvećenog benda koji njeguje i zvuk, i poruku, i scenski pristup. Mi smo prvi koji smo to postavili kao temeljnu ideju – promovirati umjetničko i duhovno nasljeđe njegove glazbe. Pri tome mislimo na vrijednosti koje su utkane u njegove stihove poput domoljublja, duhovnosti, vjere, ponosna na vlastite korijene, ljudsku ustrajnost i borbu za ideale.

SVETINJA Vokal: Ivan Škvarić Back vokal: Ozana Mikulić Gitara: Mateo Lepoglavec Klavijature: David Rožmarić Bas gitara: Marijan Slukić Mack Bubnjevi: Branko Lepoglavec Max

Kako ste reagirali kada ste 'dobili' Thompsonovo osobno dopuštenje za nastupe pod njegovim imenom? Kako je reagirao na sve to?

Ovdje vas moramo ispraviti i naglasiti kako mi ne održavamo nastupe pod njegovim imenom, već smo mi tribute bend koji izvodi njegove pjesme, ali pod svojim imenom – SVETINJA. Mnogi ljudi nas pitaju što to točno znači „tribute band“, a mi im objasnimo da se radi o glazbenom sastavu koji izvodi pjesme poznatog pjevača ili benda, njegujući scenski nastup, geste i zvuk originalnog pjevača, omogućujući publici da čuje omiljene pjesme uživo na mjestima gdje taj pjevač nužno neće nastupati iz raznih razloga. Dakle, naš osnovni zadatak jest omogućiti publici da čuje njegove pjesme u što vjernijoj izvedbi, na različitim mjestima u domovini i izvan nje.

Do Marka smo došli indirektnim putem, preko zajedničkih poznanika i prijatelja. Njegova pozitivna i blagonaklona rekacija na naš projekt dala nam je vjetar u leđa i određenu sigurnost, ali i motivaciju da krenemo još ozbiljnije s radom.

Iako niste imali priliku neposredno surađivati s Markom, koji je najvažniji savjet ili komentar koji ste dobili od njega?

Vjerujemo da je najvažniji savjet bio da ostanemo sabrani i složni u vremenu koje je pred nama, da očuvamo dobre odnose unutar benda, te da uvijek budemo s obje noge čvrsto na zemlji. Isto tako, dao nam je vjetar u leđa rekavši da mu zvučimo odlično, te da bismo svakako trebali početi pisati svoje autorske pjesme.

Osim Thompsona, tu je i njegov dugogodišnji bivši suradnik, Tiho, koji Vas prati. Tu je i grupa Croatica na čelu s Perom Eranovićem. Kako je došlo do suradnje s Tihom? Croaticom?

Nemamo glazbenu suradnju ni s jednim od navedenih izvođača. Pere Eranović je divan čovjek i prijatelj benda SVETINJA, osoba koja nas je od prvog dana podržala javno i privatno, dala nam puno dobrih i pametnih savjeta, te uvijek bila tu za nas kada smo bili na svojim počecima, a i kasnije. Croatica nam je kao bend svojevrsni uzor pri stvaranju autorske glazbe, jer smatramo da su uz još nekolicinu izvođača na našoj sceni jedini koji zastupaju rock-domoljubni žanr. S Tihom Orlićem nismo imali direktan kontakt. Međusobno se pratimo na društvenim mrežama i na taj način imamo indirektan kontakt.

Što za vas osobno znači Thompsonova glazba i koji vas aspekti njegove karijere najviše inspiriraju?

Vjerujemo da je za nas sve Thompsonova glazba više od glazbenog opusa ili posla kojim se bavimo – ona je podsjetnik na ono što je važno: ljubav prema domovini, poštovanje prema obitelji, snaga vjere u teškim trenucima i ponos na ono tko smo. Njegove pjesme mogu u određenim trenucima života biti utjeha, inspiracija, pa i motivacija.

Najviše nas inspirira njegova ustrajnost i nepokolebljivost u tome da već desetljećima stvara umjetnost koja govori o identitetu nas Hrvata, o našoj povijesti, odgovara na pitanja zašto smo kroz stoljeća unatoč svim nedaćama u ključnim trenucima u povijesti ostali ujedinjeni, kolika je naša snaga iako nas nema puno.

Na njegovim koncertima u publici se javlja osjećaj pripadnosti, snage i jedinstva. Naš zadatak je da taj osjećaj vjerno prenesemo publici i da ga probudimo u publici.

Najdraži Thompsonov stih koji izvodite?

Vrlo je teško izdvojiti jedan stih ili jednu pjesmu koji bi nam bili najdraži. Svaka pjesma koju izvodimo ima svoje značenje za nas, u svaku se izvedbu dajemo 100%.

Kako birate pjesme koje izvodite na svojim nastupima?

Pokušavamo „pokriti“ njegov kompletni opus – od starijih, prema novijim pjesmama, pa i ovima s albuma Hodočasnik. Svoj repertoar mijenjamo iz nastupa u nastup, osluškujući na koje pjesme publika bolje ili srčanije reagira. Uvijek pokušavamo izvesti brže i sporije pjesme, ljubavne rock balade poput Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, ali i žešće pjesme poput Kralju dmitre Zvonimire.

Nastup koji pamtite?

Kao što je teško izdvojiti jednu pjesmu ili jedan stih koji bi nam bio najdraži, tako je teško izdvojiti i najdraži nastup. Gdje god dođemo publika nas dočeka raširenih ruku, spremna da pjeva s nama i veseli se. Svaki nastup ima svoju posebnost i sa svakog nastupa do sada smo otišli istinski sretni i ispunjeni dobrim emocijama. Možemo samo reći da nas posebno veseli kad publika pjeva sve pjesme u glas s nama, kada donesu dodatne rekvizite poput zastava i slično. Interkacija s publikom i njihova povratna informacija jako su nam bitne.

Imate li zanimljive ili emotivne anegdote s nastupa koje možete podijeliti?

Jedna od najljepših emotivnih anegdota je činjenica da nas na svakom nastupu u prvim redovima dočekaju djeca. Ona koja idu u vrtić ili osnovnu školu, znaju sve pjesme od prve do zadnje riječi. Pjevaju s nama, prate naše kretanje po pozornici, plješću nam i pružaju nam ruke, a kasnije se žele slikati s nama. Mislim da nam takvi prizori ipak najviše griju srce, jer kad vidiš da je to generacija koja dolazi nakon nas, onda znamo da njihovi roditelji rade jako dobar posao. Naravno, jako puno nam znači i kad nas publika po dva puta zove na bis, ili nam čestita nakon nastupa. Veliki je to vjetar u leđa.

Najemotivniji trenutak na sceni?

Najemotivniji trenuci su kada izvodimo pjesme koje nama kao pojedincima puno znače, ili se s tim pjesmama možemo povezati na dubljoj razini, poistovijetiti se s tekstom, prepoznati se u pjesmi. Isto tako, emotivno je kada publika samoinicijativno na određenim pjesmama upali bljeskalice na svojim mobitelima, stvarajući prekrasnu sliku stotina svjetala u koju u tom trenu s pozornice gledamo.

Je li zahtjevno publici prenijeti energiju i emociju originalnih Thompsonovih koncerata?

Naši su koncerti puni emocije, snažne energije i iskrenog poštovanja prema glazbi koju izvodimo. Svaka pjesma ima svoje mjesto u programu i trudimo se povesti publiku kroz priču – od himničnih trenutaka do intimnijih, duhovnih pjesama.

Naravno, razlika između naših koncerata i Thompsonovih je očita – mi ne pokušavamo biti kopija, niti glumiti Marka, nego autentično izvoditi njegov repertoar, sa svojim osobnim pečatom i u skladu s našim mogućnostima. On ima karizmu, povijest i scensku produkciju iza sebe kakvu nijedan tribute bend ne može u potpunosti replicirati – ali ono što mi nudimo publici jest iskrena izvedba, snažna glazbena podloga i duboko poštovanje prema svakoj noti i riječi koju pjevamo. I ljudi to prepoznaju.

Kako ste vi kao bend doživjeli njegov koncert na Hipodromu? Stižete li možda i u Sinj?

Na Hipodromu smo svi zajedno bili svjedoci nečega što se ne da opisati riječima – nečega što se događa jednom u životu. Taj koncert ostat će zlatnim slovima upisan u noviju hrvatsku povijest. Na zagrebačkom Hipodromu, pod hrvatskim nebom, okupilo se više od pola milijuna ljudi. Pola milijuna Hrvata iz svih krajeva domovine i iseljeništva, okupilo se oko Marka, oko Boga, obitelji i ljubavi prema Domovini.

Kao bend koji živi i diše njegove pjesme, bili smo tamo, među svojim narodom. I kao svi drugi, gledali smo, slušali i plakali – od ponosa i zahvalnosti.

Bilo nam je jako drago što je sveprošlo dostojanstveno, mirno i bez ijednog incidenta, u ozračju poštovanja i zajedništva.

Bio je to produkcijski spektakl uz bok najvećim svjetskim koncertima. Teško je zamisliti da će se ovakav glazbeno-duhovni trenutak u ovakvim razmjerima ikada više ponoviti u Hrvatskoj.

Scena, zvuk, svjetlo, svaki detalj – sve je bilo na svjetskoj razini. Ali ono najvažnije nije se vidjelo, nego osjećalo: duh jednog naroda, ujedinjenog pjesmom i vjerom!

Nažalost, u Sinj nećemo doći jer taj dan imamo svoj koncert u Karlobagu.

Vaš prvi videozapis premijerno prikazan na Božić prošle godine na YT je u manje od jednog dana prešao 10 tisuća pregleda. Jeste li to očekivali?

Znali smo da je to što smo proizveli na zaista respektabilnoj produkcijskoj i glazbenoj razini. S manje od toga ne bismo ni izašli u javnost, imajući na umu čiji pjesme obrađujemo. Kada radite tribute ovako velikom glazbeniku, želite i trebate biti sigurni da je to na razini koja će biti dostojna najprije njega.

Reakcije publike su iznad svih naših očekivanja – i uživo na koncertima i online. Ljudi nam prilaze nakon nastupa, dijele svoje emocije, zahvaljuju nam što održavamo tu glazbu živom i dostupnom. To su trenuci koji nam najviše znače jer vidimo da to što radimo ima stvaran utjecaj.

Pregledi na YouTubeu također su nas iskreno iznenadili. Nismo se time vodili na početku, ali kad vidiš da deseci tisuća ljudi kliknu, slušaju, komentiraju i dijele tvoje izvedbe – to je ogroman poticaj. Ne samo da nastavimo, nego da budemo još bolji, da još dublje uđemo u pjesme i da našoj publici damo ono što zaslužuje. To nam je i čast i odgovornost.

Kakvi su vam planovi za budućnost – nova mjesta, festivali, poseban koncert? Ono što znamo jest da će Vas svi prisutni moći vidjeti na glazbeno-scenskom događaju u Radošiću povodom 30. obljetnice Oluje, što mogu tamo očekivati?

Naš fokus je i dalje ostati vjerni duhu i poruci glazbe Marka Perkovića Thompsona, te kroz naše nastupe prenijeti emociju, snagu i zajedništvo koje ta glazba budi u ljudima. U planu su brojni nastupi diljem Hrvatske, ali i inozemstva. Nastupat ćemo na domoljubnim festivalima, raznim obljetnicama i manifestacijama, a već sada dogovaramo i nekoliko većih koncerata koji će biti posebni po produkciji, scenografiji i tematskom pristupu.

Jedan od takvih zasigurno je i ovaj u Radošiću, povodom 30. obljetnice vojno redarstvene operacije Oluja.

Bit će to večer puna emocija, ponosa i zajedništva. Za nas je čast biti dio tog velikog glazbeno-scenskog događaja, osobito u kontekstu ovako važne obljetnice za hrvatski narod. Uz ostale izvođače koji će nastupiti te večeri, dat ćemo sve od sebe da zajednički stvorimo vrhunsku atmosferu – onu kakvu takav trenutak i zaslužuje. Publiku očekuje snažan i energičan nastup. Pripremili smo poseban repertoar koji će, nadamo se, potaknuti sve pristune da pjevaju s nama – od najpoznatijih domoljubnih pjesama, do onih koje bude uspomene na Domovinski rat i zajedništvo koje smo u njemu pokazali. Zajedno ćemo kroz glazbu obilježiti veliku pobjedu i prisjetiti se svih onih koji su dali svoj život za Hrvatsku. Emocije neće nedostajati – ni na pozornici ni među publikom.