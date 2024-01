Ogorčena Splićanka još od prošle godine čeka da joj poprave internet i signal na TV-u: "Suprug mi je onkološki pacijent, ali ni za to nemaju razumijevanja!"

Iako se ovaj problem na prvu i ne čini tako značajnim, Splićanka (podaci poznati redakciji) ogorčena je jer joj čekanje danima na uklanjanje telekomunikacijskih problema, za koje uredno plaća račune, prouzrokuje i brojne druge poteškoće.

- Je li vam se netko požalio da je dočekao Novu godinu bez interneta, TV-a i telefona? Naime, mi od petka, 29. prosinca nemamo sve nabrojano iako smo odmah prijavili kvar - tim riječima obratila nam se čitateljica, ne krijući ogorčenje. Stan u Ulici Ive Tijardovića na splitskim Pujankama, već šest dana telekomunikacijski je odsječen od svijeta.

"Obećali su nam do prvog dana 2024. da će kvar bit uklonjen"

Živce gube iz dana u dan, stoga su odlučili svoje iskustvo s operaterom ispričati javno.

- Problem s uslugom je primijetio najprije moj suprug, inače onkološki bolesnik u petak 29. prosinca oko otprilike 10 sati ujutro - priča nam. Prema riječima naše sugovornice, odmah su putem mobitela kontaktirali operatera, a djelatnici Službe za korisnike odmah su im obećali kako će im probleme ukloniti do 31. prosinca jer njihovi tehničari rade bez obzira na praznike.

Međutim ni danas, u stanu nema ni telefona, ni televizije, ni interneta. Osjećaju se prevareno.

- Više puta do sada smo zvali Službu za korisnike. S druge strane slušalice konstantno se čuje proslijedili smo problem kolegama tehničarima. Onda slijede riječi napisat ćemo da vam se ubrza postupak. I tako nekoliko dnevno kroz evo skoro će cijela sedmica. Rečeno nam je da će problem bit uklonjen do 31. prosinca, odnosno na Staru godinu, međutim smetnje su i danas jednake, odnosno potpuno iste. Ne krivim mladost koja radi s druge strane slušalice, svjesna sam da su to studenti, ali naš ni koraka prema rješenju našeg problema, za kojeg ni danas ne znamo čime je uzrokovan, nema - dodaje.

Internet je u ovoj obitelji, kao i većini danas neophodan.

Bez pristupa internetu, svakodnevne aktivnosti kao što su komunikacija, rad, obrazovanje i zabava postaju otežane. Također, rad od kuće postaje izuzetno težak jer većina zadataka zahtijeva internet pristup. Gubitak pristupa informacijama, e-pošti i drugim poslovnim alatima može usporiti produktivnost i uzrokovati poteškoće u obavljanju privatnih, ali i poslovnih obaveza.

- Sin mi radi od kuće za jednu stranu tvrtku. Njima je nepojmljivo da u 21. stoljeću netko ima problema s internetskom vezom. Meni su iz HT-a dali na mobitelu flat uslugu, ali moji ukućani moraju kupovati dodatne megabajte i spajati se putem mobilne pristupne točne - otkriva. Nekad, kao u ovom slučaju, ta brzina 'podijeljenog' interneta nije dostatna za obavljanje proslova na laptopu/kompjuteru. S tim će se zasigurno složit svi koji su to barem jednom isprobali, a važna im je brzina uploada. Osim toga, obitelj naše sugovornice ogorčena je ponašanjem operatera. Apsolutno nikakve povratne informacije od operatera nemaju. Ostalo je sve na obećanju kako će im se tehničari javiti.

Čak i posljednjeg dana 2023. godine, nakon niza obećanja od strane operatera u službi na korisnike, problem nije bio otklonjen.

- Planirali smo s prijateljima proslavit Staru i dočekat Novu godinu kod nas u stanu. S obzirom na to da mi je suprug onkološki pacijent koji ne izlazi iz kuće, nadali smo se da će problem od strane operatera bit riješen jer su nam tako obećali ranije. Ipak, morali smo proslavu otkazat, a mi smo ušli u Novu godinu sami u četiri zida. Mi smo uredne platiše računa, svaki mjesec oko 38 eura, a da jedan dan zakasnimo odmah idu opomene i kamate. Isto tako, sigurni smo kako će nam račun bez obzira na to što smo danima 'zakinuti' za uslugu koju plaćamo, stići na vrijeme. Tu su uvijek redoviti - ističe.

Obitelj naše sugovornice zapamtit će ulazak u 2024. godinu uz prisjećanje na život bez interneta funkcionirao prije tridesetak godina..

Upit smo tijekom srijede uputili i na mail adresu telekomunikacijskog operatera. Odgovor do objave teksta nismo zaprimili. Isti ćemo objaviti odmah po primitku.