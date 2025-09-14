Ogorčena majka iz BiH prozvala liječnicu: "Ubila si moje dijete. Kći si ministra, ali mene to ne zanima"

Velika tragedija u Konjicu u susjednoj BiH – jedanaestomjesečni dječak preminuo je na putu do bolnice u Mostaru. Majka Elma Duranović obratila se javnosti i prozvala liječnicu iz Konjica koja je bila dežurna tog 7. rujna kada je dijete dovedeno.

Upravo nju smatra odgovornom za smrti sina. Tvrdi da liječnica nije smjela pustiti dijete da privatnim vozilom bude prevezeno do Mostara već je to trebalo učiniti vozilom Hitne pomoći uz liječničku pratnju.

"Za mene ti nisi doktorica. Ja kao majka djeteta ti kažem da si ubila moje dijete i da mu nisi pružila pomoć, pokušat ćeš se obraniti, ali nećeš uspjeti. Tebi ne mogu ništa jer si kćer ministra, ali mene to ne zanima, Boga ima, vidi sve, ali ima i pravde, ako ima ljudstva u tom zakonu. Ako ste imali vozilo zašto nisi ušla u to vozilo zajedno sa djetetom i išla za Mostar u bolnicu. Nosiš bijeli mantil i trebala bi znati bolje od mene da nisi smjela dijete pustiti privatnim vozilom za Mostar nego si trebala sjesti u vozilo Hitne pomoći i za Mostar", poručila je Duranović.

"Za što si služila tu večer u bolnici? Da sjediš i kucaš uputnicu samo? Obrati se lično meni kao majci jer ja nisam ona majka koja će sjesti i povući se. Tebi ako ne uzmu diplomu koju si dobila putem oca onda kod nas zakona nema. Ja imam dokaze u rukama što si štampala i sve ostalo, tebi obrane nema. Dignimo se narode, ja nisam zaštitila dijete, ali mogu sutra nečije drugo. Dignimo se i stanimo više jednom zajedno jer nemamo kome ovdje otići", kazala je.

Pozvala je i na prosvjed pred bolnicom u Konjicu 26. rujna, na dan kada je dječak trebao slaviti 1. rođendan.

Oglasila se i prozvana liječnica

Priopćenjem, se oglasila i prozvana liječnica Lamija Velagić.

Tvrdi da je sve radila po protokolu te da je u postupanju s pacijentom morala slušati nadređenog pedijatra koji je dao uputu da se dijete prebaci u Mostar kada su prvi nalazi pokazali povišene vrijednosti šećera u krvi.

"Dobila sam uputu od nadležnog pedijatra da se transport obavi privatnim vozilom. Nakon završenog razgovora, medicinski tehničari mi saopćavaju da su oca i dijete premjestili u zasebnu sobu radi nemilih prizora, budući da je u tom trenutku u prijemni dio UC stiglo vozilo HMP-a s ozlijeđenim motoristom. Odmah sam otišla do oca i saopćila mu stav pedijatra, da nalazi nisu najbolji, te da naši kapaciteti nisu u mogućnosti ispitati točan uzrok stanja djeteta.

Naglašavam, niti u jednom trenutku ocu nisam rekla da nemamo sanitetsko vozilo, nego naprotiv, ja sam usprkos uputi nadređenog liječnika specijalista, upitala oca: ‘Imate li prijevoz, da vam ipak osiguramo sanitet?’’. Otac je rekao: ‘Odvest ću ga sam.’ Na moje pitanje ima li nekoga da ide s njim do Mostara, da bude uz dijete, odgovorio mi je: ‘Pokupit ću mu majku’ i otišao je", poručila je liječnica i dodala da je spremna na svaku suradnju s institucijama u ovom slučaju, prenosi Vrisak.info.