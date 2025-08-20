Oglasio se legendarni vođa navijača Hajduka: “Stara Torcida je razbijala aute igračima"”

Tonči Prlac zvani Prle, legenda Torcide i jedan od vođa navijačke skupine 80-ih godina, osvrnuo se na burne kritike upućene Torcidi nakon utakmice Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu. Hajduk je slavio 3:0, no navijači su nakon utakmice pozvali igrače predvođene kapetanom Markom Livajom da priđu njihovoj tribini, a zatim ih gađali bakljama.

Takva reakcija uslijedila je nakon što na samom početku utakmice Torcida uopće nije navijala, već je bacila 15 topovskih udara. Time su izrazili ogorčenje zbog ispadanja Hajduka od Dinamo Cityja iz Tirane u Konferencijskoj ligi, čime je nastavljen niz od 15 godina bez prolaska europskih pretkola.

Na društvenim mrežama reagirao je i sam Prlac, autor knjige “Torcida – vaša vira, vaš spas”. U objavi na Instagramu poručio je kako je razočaran komentarima koji dolaze s portala:

"Čitan komentare po portalima i više mi nije ni smišno koliko pojedini tkz. ‘navijači’ Hajduka pljucaju po Torcidi, a u stvarnosti ne razume k.rca. Neki pišu u komentarima ugledajte se na staru Torcidu. Je li to pozivate neku ‘novu’ Torcu da u sezoni razbije bar 5-6 auta igračima ka’ nekad moja stara Torcida i da ta neka ‘nova’ Torcida umisto da gađa igrače bakljama baci suzavac ka’ stara Torcida jer ionako već dugo osin suza na zelenoj travi Poljuda nema ničega."

Naglasio je i kako se Torcida ne mijenja, bez obzira na generacije koje kroz nju prolaze:

"Pa je li van triba miljun puti napisat da je Torcida uvik uz Hajduka i da je uvik ista, samo se u njoj iz generacije u generaciju dica minjaju. Ona je uvik tu, a vi moralisti bez morala danas jeste, a sutra vas nema nigdi. HŽV."