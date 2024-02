OGLASIO SE HNS Javnosti će se obratiti Bruno Marić: "Netko je snimku neovlašteno skinuo, zlonamjerno obradio i dostavio medijima"

Hajduk je prošle subote gostovao u Varaždinu u sklopu 24. kola SuperSport HNL-a gdje je rezultat bio 1:1.

Na Poljudu su danas izašlo u javnost sa snimkama iz VAR sobe za vrijeme spomenute utakmice.

Teško je nagađati, ali radi se o aferi koja će zasigurno dovesti do određenih smjena u Sudačkoj komisiji HNS-a. Odluke sudaca, bile one ispravne ili neispravne, za HNS nisu meritum stvari, već glavno je pitanje kako je došlo do propusta u samoj organizaciji i na koji način su snimke došle u javnost.

HNS je najavio konferenciju na medije na ovu temu:

"Hrvatski nogometni savez upoznat je s objavom audio snimki komunikacije između VAR sobe i glavnog suca na utakmici Varaždin - Hajduk te je odmah zatražio očitovanje Komisije nogometnih sudaca kao neovisnog tijela HNS-a.

Savez će također podnijeti prijavu nadležnim državnim tijelima od kojih očekujemo da istraže te utvrde tko je, kako i zbog čega navedene snimke neovlašteno skinuo, zlonamjerno obradio i dostavio medijima.

Nakon dobivenog očitovanja te povratne informacije od nadležnih tijela, Savez će o zaključcima obavijestiti zainteresiranu javnost.

Također, pozivamo vas na konferenciju za medije na kojoj će ispred Komisije nogometnih sudaca HNS-a govoriti predsjednik Komisije Bruno Marić. Konferencija za medije bit će održana u srijedu 28. veljače u 11:00 sati u dvorani Mimoza hotela DoubleTree by Hilton u Zagrebu", poručili su iz HNS-a.