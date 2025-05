Oglasio se Anušić: "Nema nikakvih optužnica"

Po prvi put vidjelo se svih šest Rafalea u zraku. Specijalci na zadatku, prezentiranje amfibijskih sposobnosti, kopnenih vještina hrvatske vojske i cijeli niz pokaznih vojnih vježbi... Bogati program povodom Dana državnosti zabavio je mnoštvo okupljenih Zagrepčana, piše N1.

"Vidjet ćemo gotovo sve stvari koje su naše oružane snage sposobne. Vojska nije trošak, vojska je gospodarstvo ako pametno to radite. Prvenstveno moramo razvijati našu industriju - to i radimo. Također, svaki vojnik je sa svojom obitelji je dio ekonomskog ciklusa koji je svaki državi potreban", govori ministar Ivan Anušić pa dodaje:

"U trenutačnoj geopolitičkoj situaciji ne da se više ne govori da vojska nije trošak, nego se plebiscitno govori da vojsku treba ojačati. Svaka ozbiljna zemlja, i ako na vidiku nema idućih 10-ak godinu nikakvu ugrozu, radi na razvijanju sposobnosti i uvježbanosti vojske. Vojna doktrina RH nije nikakva invazija ni ugrožavanje bilokoga, već - doktrina odvraćanja. Morate biti jaki i snažni da mu ne padne na pamet napraviti ono što su napravili 90-ih.

Vijeće za obranu - velik korak za vojsku

Dva dokumenta donesena su na Vijeću za obranu nakon tri i pol godine što se ono nije održalo. Osvrnuo se na njihovu važnost:

"To je velik korak za hrvatsku vojsku i obranu. Prijeko potrebne dokumente ćemo sada napokon donijeti. To je detaljan plan i strategija razvoja koji uokviruju ono što će vojska biti i što treba raditi. Mi moramo surađivati i raditi na tome jer vojska RH ne smije imati nikakav problem u protoku svog razvoja, usavršavanja i drugog", ističe.

O navodnim optužnicama iz BiH

Komentirao je i optužnice iz BiH koje su u međuvremenu, razbistrilo se, ipak bile - zamolnice.

"To nisu optužnice, to su dopisi, traženja od strane tužiteljstva BiH vezani uz traženje određenih informacija. Optužnice ne dolaze u obzir. Predsjednik je, činilo se tada, rekao da su optužnice stigle. To su i neki generali rekli, no to je sada pojašnjeno", zaključuje ministar obrane Ivan Anušić.