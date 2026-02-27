Održan ždrijeb, evo tko je glavni favorit za osvajanje Lige prvaka

Ždrijeb nokaut-faze Lige prvaka. definirao je put do finala koje će se igrati 30. svibnja u Budimpešti, ali i otvorio novu rundu rasprava o tome tko je dobio lakši, a tko teži put. Ipak, stara je istina da do trofeja vodi samo jedno pravilo – moraš pobijediti najbolje.

Tek nakon što su svi parovi posloženi, matematički modeli daju punu sliku. Upravo tu ulogu preuzeo je Opta supercomputer, koji je kroz 10.000 simulacija izračunao realne šanse preostalih klubova za osvajanje najvrjednijeg europskog trofeja.

U užem krugu favorita nalazi se Bayern München, koji je u izvrsnoj formi, ali s osjetno težim nastavkom natjecanja. Već u četvrtfinalu moguć je sudar s Real Madridom ili Manchester Cityjem, što im smanjuje ukupne izglede na 14,3 %, piše gol.hr.

Moderni europski klasik ima očitog favorita

Jedan od najiščekivanijih dvoboja nokaut-faze je novi okršaj Manchester City i Real Madrid – već petu sezonu zaredom u nokaut-fazi, što se nikada prije nije dogodilo.

City je favorit za prolaz (64,3 %) i četvrti ukupni kandidat za naslov (10,8 %), dok Real, unatoč rekordnih 15 titula, ima tek 2,8 % šanse u simulacijama.

Liverpool i Barcelona imaju izglede, ali slabe

Iako imaju potencijalno vrlo zahtjevan put, Liverpool ostaje visoko rangiran (12,8 %), s velikim izgledima za prolaz protiv Galatasaraya.

Slična je situacija i s Barcelona, kojoj superračunalo daje 7,7 % šanse za naslov, uz moguće teške dvoboje protiv Newcastlea, Atletica ili Arsenala.

Europski prvaci teško će obraniti naslov

Branitelj naslova Paris Saint-Germain nalazi se na “tvrđoj” strani ždrijeba, a simulacije im daju samo 4,6 % šanse za obranu trofeja. Chelsea, Atlético i Tottenham također imaju ozbiljne prepreke, dok je Bodø/Glimt senzacija turnira, ali s tek 0,4 % izgleda za povijesni podvig.

Uvjerljivi favorit za osvajanje Lige prvaka

Prije samog ždrijeba Arsenal je već slovio kao prvi favorit – a nakon ždrijeba ta se pozicija dodatno učvrstila. Londonski klub završio je prvi u ligaškoj fazi, vodi borbu za naslov u Premier ligi i ima veliku prednost domaćeg uzvrata u svakoj nokaut-rundi do finala.

Put im je dodatno olakšan jer u osmini finala igraju protiv Bayer Leverkusena, dok bi im potencijalni četvrtfinalni suparnik mogao biti i norveški Bodø/Glimt. Superračunalo Arsenalu daje 27,4 % šanse za osvajanje Lige prvaka – najviše od svih.