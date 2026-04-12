Održan Uskršnji miting u Splitu: Mate Horvath pobjednik Memorijala "Bojnik Joško Kapetanović"

Stadion Park mladeži jučer je bio domaćin tradicionalnog Uskršnjeg mitinga, koji je uz prisutnost visokih uzvanika, župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana i gradonačelnika Splita Tomislava Šute, okupio preko 450 natjecatelja iz 23 kluba i pet zemalja.

Memorijal u čast bojniku Jošku Kapetanoviću

Središnji dio natjecanja bila je disciplina bacanja koplja, koja se održava kao Memorijal „Bojnik Joško Kapetanović“. Predsjednica ASK-a Split, Blanka Vlašić, u svom je obraćanju naglasila kako je primarna zadaća kluba da kroz ovaj memorijal njeguje spomen i izražava zahvalnost ne samo bojniku Kapetanoviću, već i svim herojima Domovinskog rata.

O liku i djelu Joška Kapetanovića, inicijativi za podizanje spomenika te važnosti ovakvih obljetnica govorio je bojnik Ivica Bubić, predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije. Svečanosti je prisustvovao i ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu, Matej Gabrilo.

Odavanje počasti i dodjela medalja

U dostojanstvenom ozračju podno spomenika na stadionu, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta položili su zajednički vijenac. Svijeće su u znak sjećanja zapalili članovi obitelji pokojnog Joška te predstavnice Ministarstva hrvatskih branitelja.

Po završetku natjecanja, medalje najuspješnijim bacačima podijelili su župan, gradonačelnik i obitelj Kapetanović.

Rezultati Memorijala (Koplje 800g – Seniori)

U iznimno jakoj međunarodnoj konkurenciji, pobjedu je odnio mađarski reprezentativac Mate Horvath, dok je najbolji hrvatski rezultat ostvario Arno Marković.

Poredak pobjednika:

Mate Horvath (HUN – Veresegyház Városi Sportkör) – 75.37 m

Filip Dominković (SLO – AK Velenje) – 73.13 m

Arno Marković (CRO – HAAK Mladost) – 69.53 m

Ovogodišnji Uskršnji miting još je jednom potvrdio status jedne od najvažnijih atletskih manifestacija u regiji, uspješno spajajući vrhunski sport s očuvanjem vrijednosti i sjećanja na Domovinski rat.