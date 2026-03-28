Odgojiteljica zaboravila dijete u vrtiću, zaključala ga i otišla kući

Dijana Katilović iz Vršca u Srbiji prije mjesec dana došla je po svog troipolgodišnjeg sina u vrtić, no dalje od zaključanog ulaza nije mogla. Kada je telefonom nazvala odgojiteljicu, dobila je odgovor da je dijete već netko preuzeo i odveo, a da je dežurna odgojiteljica zaključala vrtić i otišla kući. Uslijedio je niz telefonskih poziva, provjera i uvjeravanja gdje je i kod koga dijete, iako je ono cijelo vrijeme bilo u vrtiću – samo, zaključano i zaboravljeno u toaletu, ispričala je Dijana za portal N1 Srbija.

Tog 23. veljače oko 16 sati Dijana je došla po sina u vrtić. Kako kaže, ranije nije mogla, kao ni njezini roditelji kod kojih je usput svratila nešto ostaviti. Ispred vrtića dočekao ju je zaključan ulaz pa je nazvala sinovu odgojiteljicu.

"Njegova odgojiteljica rekla mi je da je ona otišla kući i da je s djecom ostala dežurna odgojiteljica te da će je nazvati i javiti mi se. Nakon razgovora s dežurnom rekla mi je da je dijete otišlo kući. Pitala sam tko ga je odveo, a ona mi je rekla: ‘Provjerite da možda vaši roditelji nisu došli po njega.’ Rekla sam da nisu i da upravo dolazim od njih. Moji roditelji nikada ne dolaze po dijete bez prethodnog dogovora sa mnom, niti je to moguće jer se potpisuje kada dijete preuzima druga osoba. Počela sam vrištati nasred ulice i zvati sve redom – mamu i bivšeg supruga – da provjerim je li ga možda on uzeo, a da mi nije javio. No ni on nije preuzeo dijete", opisuje Dijana kroz kakav je stres i strah prolazila dok je pokušavala utvrditi tko je odveo njezino dijete iz vrtića.

"Sin mi je pritrčao plačući..."

Kaže da joj je na ulici prišla jedna žena i savjetovala da odmah ode u policiju, što je i učinila. Međutim, do policije nije stigla jer je u međuvremenu u vrtić došla dežurna odgojiteljica koja je posljednja napustila ustanovu i sve zaključala.

"Dok sam izašla iz auta, zaključala ga, prešla ulicu i potrčala prema vrtiću, ona je već ušla unutra. Zatekla sam ih u hodniku. Sin mi je pritrčao plačući, sav crven i tresao se. Odgojiteljica mi je nešto govorila, ali od svega pamtim samo da je rekla kako je mislila da je otišao kući", dodaje Dijana.

Koliko je dugo dijete bilo zaključano u toaletu i zaboravljeno u vrtiću iz kojeg su svi otišli – nije poznato, a kako kaže, to nitko sa sigurnošću ne može reći.

Navodi da su joj rekli kako se s odgojiteljicom mimoišla za svega dvije i pol minute, što se navodno vidi na snimkama nadzornih kamera. Odgojiteljica je u svojoj izjavi rekla da je ostala sama s nekoliko djece te da je Dijanin sin bez javljanja otišao u toalet.

"Kaže da se nije javio, da je otišao u toalet i da nije rekao. Prije toga je dva puta išao i javljao se, a treći put nije", prenosi Dijana.

Majka je slučaj prijavila upravi vrtića i policiji. Kako joj je rečeno, protiv dežurne odgojiteljice pokrenut je disciplinski postupak, ali ona i dalje radi do njegova završetka.

S druge strane, za dječaka posljedice su vidljive.

"Sutradan ga nisam vodila u vrtić, ali već prekosutra jesam kako bi to prebrodio. Plakao je kad sam ga ostavljala, a oni su mi savjetovali da ga ostavim i da će se oni time baviti. Međutim, on odbija ići u vrtić i kaže da se boji da će ga zaključati. Krenuli smo psihologu koji je savjetovao da ga ispišemo jer se ondje ne osjeća sigurno. Kaže da se zatvorio i ne želi govoriti o onome što se dogodilo", kaže majka.

"O otkazu ne želim govoriti"

Dijana je u javnost izašla mjesec dana nakon događaja jer je, kako navodi, slučaj uredno prijavila i vrtiću i policiji. Iz policije su joj rekli da su se obratili Osnovnom javnom tužiteljstvu u Vršcu koje smatra da postoje elementi za pokretanje istrage. Što je dalje poduzeto, zasad nije poznato.

Dodaje da je očekivala da će vrtić sam poduzeti konkretne mjere, no sada se, nakon dodatnih poziva na davanje izjave i propitivanja ostaje li pri iskazu, boji da se slučaj pokušava zataškati.

"Pokrenut je disciplinski postupak koji može završiti smanjenjem plaće, suspenzijom ili otkazom. O otkazu ne želim govoriti, ali ne želim ni da sve završi samo smanjenjem plaće. Čula sam da je u kolektivu zabranjeno govoriti o tome, ali meni kao majci nitko ne može zabraniti da govorim. Pitam se samo što bi oni učinili da su bili u takvoj situaciji", poručuje Dijana.

Upozorava i da zataškavanje ovakvih slučajeva može dovesti do njihova ponavljanja, što ne želi nikome.

Portal N1 Srbija obratio se upravi predškolske ustanove u Vršcu i tamošnjem Osnovnom javnom tužiteljstvu. Odgovore još nisu dobili.