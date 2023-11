OD ČAVOGLAVA DO VUKOVARA BICIKLOM Dva brata i prijatelj kreću na sedmodnevno putovanje da bi se poklonili Gradu Heroju

Žare Jukić je bivši profesionalni vojnik, s obitelji živi u Čavoglavama u Dalmatinskoj zagori. Svake godine 18. studenog odlazi u Vukovar, baš kao i mnogi Hrvati. Bilo da ide motorom, autobusom, autom ili kombijem, ali taj dan u godini obavezan je odlazak u Grad heroj. Iznimka nije ni 2020. godina kada je Žare prvi put odlučio do Vukovara ići biciklom.

Ove godine nastavlja započetu tradiciju, ali u društvu brata Slavena Jukića i prijatelja Ivana Vrdoljaka.

"12. studenog krećemo u Vukovar, hrvatski mučenički grad heroj. Proći ćemo pri tome šest etapa. Kreće se u nedjelju u 9 sati prije mise u crkvi Hrvatskih mučenika u Čavoglavama i prvi dan ćemo prijeći 120 kilometara do Udbine. Drugi dan idemo do Vonića, treći do Kutine, četvrti do Požege, peti do Vinkovaca, a 17. studenog stižemo u Vukovar", kazuje nam srčani Dalmatinac kojem je srce bilo veliko "kao kuća" kada je prvi put uspješno prevalio zahtjevan put biciklom.

"Moral je visok, drago mi je da sam privukao još dvojicu. Brat je trebao sa mnom još 2020., no tada ga je spriječila korona i otišao sam sam. Ove godine dolazimo u pojačanom sastavu. Logističke potpora i pratnja s autom s opremom, rezervnim dijelovima, alatom, kabanicama, presvlakom, okrjepom. Pratit će nas moj punac Božo Šaran kojem zahvaljujem da će sedam dana izdvojiti za nas. Bez pratnje bi bilo nemoguće, izazovi su jednostavno preveliki na 700 kilometara. No, ništa nije problem kada je u pitanju Vukovar. Da nije bilo toga grada, smatram da ne bi bilo današnje Hrvatske. Ovo je tek mali znak zahvalnosti koji želimo napraviti. Osjećamo se dobro, moral je na visokoj razini. Našli smo ljudi koji su nas pomogli financijski i jedva čekamo krenuti. Ne obaziremo se na prognozu, kabanicu na sebe i idemo. Ima neka povezanost, vozimo od crkve Hrvatskih mučenika u Čavoglava do grada mučenika, Vukovara", priča nam s ponosom Žare.

Njegov prijatelj Ivan Vrdoljak kaže nam da je ekipa fizički i mentalno spremna za ovaj pothvat.

"Cijelo ljeto sam vozio bicikl i trenirao. Motiv mi je bio Žarko. Svi mi volimo domovinu i naš Vukovar, a Žarko je to napravio prije tri godine. Ove godine nam je bio poticaj da to grupno odradimo. Nadamo se uspjehu. Najgori neprijatelj su nam vremenske prilike, a za ostalo ćemo lako", kaže Vrdoljak.

Dalmacija Danas će ovu motiviranu ekipu posjetiti dan uči njihovog polaska iz Čavoglava, a pratit ćemo ih medijski do dolaska u Vukovar.