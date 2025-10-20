'Očekivala sam sjedalicu za bebu skupa sa ultrazvuk sličicom': Ella povela tajanstvenog partnera u Barcelonu? Nižu se komentari

Ella Dvornik, poznata hrvatska influencerica i glazbenica, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu. Tijekom nedavnog boravka u Barceloni, objavila je video u kojem sjedi na pješčanoj plaži zajedno s muškarcem, promatrajući prve zrake sunca.

- Ustali da vidimo izlazak sunca, ali nadvio se neki oblak. Možda ćemo imat vise sreće u Francuskoj - napisala je Ella.

Njeni fanovi odmah su počeli nagađati je li riječ o njezinom tajanstvenom partneru, kojeg u posljednje vrijeme često spominje, ali još uvijek skriva od javnosti. Na snimci su oboje okrenuti leđima kameri, Ella u prugastom puloveru, a njezin suputnik u sivoj majici s kapuljačom, čime njegovo lice ostaje skriveno.

Odmah su se krenuli nizati komentari pratitelja, a evo najzanimljivijih:

- Očekivala sam sjedalicu za bebu skupa sa ultrazvuk sličicom, prva pomisao - napisala je jedna korisnica.

- Vi ste jedno drugom izlazak sunca - napisala je druga.

- Mislim da ste se približili.. došlo bi sunce- nižu se komentari.

