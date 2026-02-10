Objavljena dosad neviđena snimka trenutka pronalaska tijela Jeffreyja Epsteina

Britanski The Telegraph objavio je dosad neviđenu snimku nadzorne kamere koja prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari 10. kolovoza 2019. pronašli tijelo financijera Jeffreyja Epsteina u njegovoj ćeliji u njujorškom Metropolitan Correctional Centeru.

Epstein je u to vrijeme bio u pritvoru zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Njegova smrt službeno je proglašena samoubojstvom, no zbog veza s brojnim moćnim i poznatim osobama — uključujući političare, medijske mogule i članove kraljevskih obitelji — godinama je predmet različitih teorija i kontroverzi.

Što prikazuje snimka

Videozapis je, prema pisanju The Telegrapha, pronađen među oko tri milijuna deklasificiranih dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Just hours before Epstein killed himself in police custody, surveillance cameras captured an orange figure apparently heading in the direction of his cell Watch the moment when guards found Epstein's body in his cell ⤵️ pic.twitter.com/Tb80fcNL23 — The Telegraph (@Telegraph) February 9, 2026

Na snimci se vidi kako u 6:30 ujutro zatvorski čuvar prilazi pultu osiguranja na izoliranom odjelu gdje se nalazila Epsteinova ćelija. Desetak sekundi kasnije upućuje se prema ćeliji, nakon čega se ubrzo pojavljuju i drugi čuvari. Smrt je službeno proglašena u 6:39.

Službena verzija i nova pitanja

FBI je zaključio da je Epstein počinio samoubojstvo, što je potvrdila i obdukcija provedena devet dana nakon njegove smrti. Istražitelji su tada tvrdili da nitko nije ulazio na kat posebnog odjela između večeri 9. kolovoza, kada je Epstein zaključan u ćeliju, i jutra kada je pronađen.

Ipak, nove snimke iz objavljenih spisa potaknule su dodatna pitanja. Na jednoj od njih vidi se nejasna narančasta figura kako se neposredno prije zatvaranja penje stubama prema njegovoj ćeliji.

Različita tumačenja

Institucije su snimku protumačile na različite načine. U izvješću FBI-a mutna prilika opisana je kao „moguće zatvorenik“, dok je ured glavnog inspektora Ministarstva pravosuđa naveo da bi moglo biti riječ o čuvaru koji nosi posteljinu ili rublje te ga je označio kao „neidentificiranog pravosudnog policajca“.

Objava snimke ponovno je potaknula rasprave o okolnostima Epsteinove smrti, slučaju koji i godinama kasnije izaziva veliko zanimanje javnosti.