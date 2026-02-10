Obilježena 81. godišnjica ubojstva hercegovačkih franjevaca u Širokom Brijegu

Svetom misom zadušnicom i prigodnim molitvenim programom u Širokom Brijegu u subotu, 7. veljače, obilježena je 81. godišnjica ubojstva 66 hercegovačkih franjevaca.

Obilježavanju su prisustvovali članovi Matice hrvatske Split te hrvatski branitelji, koje je predvodio Željko Pleić. Organizirano je sudjelovalo gotovo 80 hodočasnika iz Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a okupljeni su počast odali molitvom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća.

Cvijeće su položili Željko Pleić, Monika Vrgoč, Tomislav Jukić, Nediljko Šimić, Martin Čelan i Mate Buljubašić.

Pleić je istaknuo dobru suradnju Matice hrvatske s braniteljskim udrugama, posebno sa Zajednicom branitelja Gojko Šušak Splitsko-dalmatinske županije, naglasivši kako obje organizacije redovito posjećuju mjesta stradanja Hrvata kroz povijest.

Uz Maticu hrvatsku i Maticu iseljenika – podružnicu Split, obilježavanju su nazočili i branitelji Zajednice branitelja Gojko Šušak HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije te članovi Udruge dragovoljaca grada Solina.

Fra Miljenko Stojić zahvalio je hodočasnicima na dolasku i očuvanju sjećanja na tragediju koja je pogodila Katoličku crkvu, istaknuvši kako danas na području Mostarsko-duvanjske biskupije djeluje 87 franjevaca, što dodatno pokazuje razmjere tadašnjeg gubitka.

Široki Brijeg tako i više od osam desetljeća nakon događaja ostaje mjesto snažnog povijesnog i memorijalnog značenja za lokalnu zajednicu i vjernike koji ondje dolaze odati počast stradalima.