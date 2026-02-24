Novouređena šetnica u Bolu dobila nenadane "ukrase": "Netko je uklesao ustaška obilježja, sve smo prijavili"

Na redakcijskim e-mail (info@dalmacijadanas.hr) zaprimili smo dopis grupe mještana Bola, koji su reagirali na projekt uređenja ulice Ante Radića, dovršen prošlog ljeta. U pismu izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako navode, više isklesanih slova „U“ na novo postavljenim kamenim elementima.

Podsjetimo, riječ je o zahvatu koji je još ranije predstavljen kao dio šireg projekta parternog uređenja centra mjesta, pri čemu je naglasak bio na očuvanju tradicijskog izgleda bolskih kala i putova.

„Nismo znali da je naslijeđe naših predaka više isklesanih slova U na novo postavljenom kamenu u ulici Ante Radića“, navode mještani u dopisu, referirajući se na raniju izjavu načelnice Općine Bol Katarine Marčić da se takvim pristupom čuva nasljeđe predaka.

U dopisu dodatno ističu povijesni kontekst mjesta.

„Nismo znali da je naslijeđe naših predaka više isklesanih slova U u mjestu u kojem je tijekom Drugog svjetskog rata na strani antifašista poginulo više od 50 Bolki i Boljana“, poručuju.

Pitanja o troškovima projekta

Osim estetskih i simboličkih primjedbi, grupa građana osvrnula se i na financijsku stranu projekta.

Prema navodima iz dopisa, projekt uređenja ulice Ante Radića, površine 647 četvornih metara, koštao je 685.000 eura, dok je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijelilo 47.300 eura bespovratnih sredstava.

„Je li iznos prevelik ili ne, vjerujemo da će se uskoro očitovati nadležne institucije koje su o tome obaviještene – DORH i EPPO“, navode u e-mailu.

Dodaju da očekuju da će policija provesti potrebne izvide.

„Nadamo se da će MUP, PP Brač, izvršiti izvide i utvrditi počinitelja navedene radnje“, stoji u dopisu.

Poziv Općini Bol

U završnom dijelu pisma građani izražavaju očekivanje da će Općina Bol reagirati.

„Nadamo se da će investitor, Općina Bol, u najkraćem mogućem roku ukloniti ova neprimjerena i sramotna obilježja“, zaključuju.