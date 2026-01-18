Novinarka se oglasila nakon vožnje u pijanom stanju: 'Ne preostaje mi ništa nego ispričati se...'

Nakon što je policija u nedjelju objavila da je u Benkovcu uhićena 32-godišnja vozačica zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a dio medija naveo da je riječ o novinarki, oglasila se i sama Melita Vrsaljko, uputivši javnu ispriku putem društvenih mreža.

Zadarski list ranije je, pozivajući se na neslužbena saznanja, objavio da je uhićena novinarka Faktografa i Klimatskog portala, što policija u prvotnom priopćenju nije potvrđivala imenom. Iz PU zadarske potom su izvijestili da je 18. siječnja u 00.48 sati u Ulici Stjepana Radića u Benkovcu zaustavljena 32-godišnja hrvatska državljanka koja je automobilom upravljala bez upaljenih svjetala, s isteklog važenja vozačke dozvole te s 1,68 g/kg alkohola u krvi. Vozačica je odbila preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava, isključena je iz prometa i uhićena, a policija je sudu predložila novčanu kaznu, kaznu zatvora i zabranu upravljanja vozilom.

Nakon što se njezino ime pojavilo u javnosti, Vrsaljko se oglasila na Facebooku, gdje je priznala pogrešku i uputila ispriku. “Zadnjih pet godina u automobilu sam skoro svaki dan i danas sam napravila svoj prvi prometni prekršaj. Bome je odjeknulo. Vrlo je nepametno sjesti u auto nakon konzumiranja alkohola i ne preostaje mi ništa nego ispričati se, priznati grešku i više je ne ponoviti. Važno je iz svega izvući poruku, a ona glasi: cuga i volan u kombinaciji nikad nisu dobra ideja”, napisala je.

Vrsaljko se u proteklim godinama već nalazila u fokusu javnosti zbog napada koje je doživjela tijekom obavljanja novinarskog posla u kraju u kojem živi, kao i zbog ranijih polemika vezanih uz javna događanja u benkovačkom kraju. U ovom slučaju, nakon saslušanja na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru, predmet je stavljen u redovan postupak, piše Večernji list.