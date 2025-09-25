Close Menu

Novi spot klape Rustica skriva priču koju rijetko povezujemo s klapom

Sada, uz festivalsku nagradu i novi spot, “Pobjeda je suđena” postaje inspiracija za sve koji traže motivaciju i energiju, podsjećajući da je svaki osobni izazov prilika za pobjedu

Nakon što je osvojila Grand Prix za najbolju skladbu na festivalu Melodije hrvatskog juga 2025. pjesma “Pobjeda je suđena” klape Rustica dobiva i vizualnu dimenziju kroz svoj atraktivni videospot, pomalo i neobičan kad je klapa u pitanju. Spot, snimljen s vrhunskom ekipom predvođenom Dinkom Čvorićem – Doringom, vizualno oživljava priču o motivaciji, ustrajnosti i pobjedi nad vlastitim granicama.

Kao što trail trkač vodi borbu s prirodom i vlastitim ograničenjima, tako i pjesma prenosi snažnu poruku – najteža, ali i najvrjednija pobjeda je ona nad samim sobom. Spot je energičan, emotivan i vizualno impresivan, a kroz svaki kadar vodi publiku kroz priču o snazi, upornosti i unutarnjem trijumfu.

Iza nastanka spota zapravo stoji dugogodišnje prijateljstvo autora pjesme i pjevača Rustice Branimira Ančića i protagonista spota Marka Hermana. Odrastajući zajedno u pelješkom mjestu Trpanj uz uobičajene dječačke "zanimacije", interes za glazbu je bio nešto što su zajedno dijelili i razvijali. Danas obojica žive u Splitu. Dok je Marko našao svoj životni put kroz sport, Branimir je uz privatni ugostiteljski posao u Trpnju nastavio svoju glazbenu priču. Najviše kroz klapski izričaj, što mu je donijelo i brojne nagrade na raznim festivalima na kojima je sudjelovao kao član klape i kao autor pjesama. Tako su se životni putevi i interesi dva prijatelja opet isprepleli i rezultirali spotom za ovu pjesmu.

Osim Branimira Ančića, autora teksta i glazbe, u projektu su sudjelovali Petar Radanović (aranžman i produkcija) te Vinko Didović (vokalni aranžmani), dok je kao druga kamera sudjelovao Igor Bogdanović – Shortest Path Production.

