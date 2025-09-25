Novi spot klape Rustica skriva priču koju rijetko povezujemo s klapom

Nakon što je osvojila Grand Prix za najbolju skladbu na festivalu Melodije hrvatskog juga 2025. pjesma “Pobjeda je suđena” klape Rustica dobiva i vizualnu dimenziju kroz svoj atraktivni videospot, pomalo i neobičan kad je klapa u pitanju. Spot, snimljen s vrhunskom ekipom predvođenom Dinkom Čvorićem – Doringom, vizualno oživljava priču o motivaciji, ustrajnosti i pobjedi nad vlastitim granicama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kao što trail trkač vodi borbu s prirodom i vlastitim ograničenjima, tako i pjesma prenosi snažnu poruku – najteža, ali i najvrjednija pobjeda je ona nad samim sobom. Spot je energičan, emotivan i vizualno impresivan, a kroz svaki kadar vodi publiku kroz priču o snazi, upornosti i unutarnjem trijumfu.

Iza nastanka spota zapravo stoji dugogodišnje prijateljstvo autora pjesme i pjevača Rustice Branimira Ančića i protagonista spota Marka Hermana. Odrastajući zajedno u pelješkom mjestu Trpanj uz uobičajene dječačke "zanimacije", interes za glazbu je bio nešto što su zajedno dijelili i razvijali. Danas obojica žive u Splitu. Dok je Marko našao svoj životni put kroz sport, Branimir je uz privatni ugostiteljski posao u Trpnju nastavio svoju glazbenu priču. Najviše kroz klapski izričaj, što mu je donijelo i brojne nagrade na raznim festivalima na kojima je sudjelovao kao član klape i kao autor pjesama. Tako su se životni putevi i interesi dva prijatelja opet isprepleli i rezultirali spotom za ovu pjesmu.

Osim Branimira Ančića, autora teksta i glazbe, u projektu su sudjelovali Petar Radanović (aranžman i produkcija) te Vinko Didović (vokalni aranžmani), dok je kao druga kamera sudjelovao Igor Bogdanović – Shortest Path Production.

Sada, uz festivalsku nagradu i novi spot, “Pobjeda je suđena” postaje inspiracija za sve koji traže motivaciju i energiju, podsjećajući da je svaki osobni izazov prilika za pobjedu.