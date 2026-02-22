Novi potres zatresao Hercegovinu i Dalmaciju

Slab potres magnitude 2,6 zabilježen je u Bosni i Hercegovini jutros u 06 sati i 13 minuta.
Epicentar je lociran oko 12 kilometara zapadno od Mostara i približno 78 kilometara jugozapadno od Sarajeva. Potres je zabilježen na dubini od oko 10 kilometara, a prema prikazanim informacijama epicentar je bio udaljen oko 25 kilometara od lokacije korisnika koji je zaprimio obavijest.
Iako se radi o potresu slabije jačine, podrhtavanje tla mogli su osjetiti stanovnici šireg hercegovačkog područja, a dojmovi o podrhtavanju zabilježeni su i s druge strane granice.
Važno je naglasiti da je ovaj potres samo jedan u nizu seizmičkih događaja koji su posljednjih dana pogodili područje Hercegovine, a koje su, prema dojmovima građana, najviše osjetili stanovnici Hercegovine i Dalmacije.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 49 sec ago in #Bosnia&Herzegovina.
Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.
— EMSC (@LastQuake) February 22, 2026