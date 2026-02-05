Novi medicinski skandal, zdravoj ženi izvadili dio pluća

Novi medicinski skandal u Austriji. Četrdesetosmogodišnjakinja je ostala bez zdravog dijela pluća zbog pogrešne dijagnoze, a to je rak pluća, prenosi Dnevnik.

Žena je u Opću bolnicu u Grazu primljena s visokom temperaturom i slabinom te su joj tada na pregledu otkrili upalu, ne i tumor.

Bez obzira na tadašnju dijagnozu, doktori su ženi uzeli uzorak tkiva i tada joj je dijagnosticiran rak pluća. Iako su svi ostali nalazi bili uredni, doktori su preporučili hitnu operaciju.

Brzo nakon toga ženi je odstranjen dio pluća. Pravo iznenađenje došlo je nakon toga, pacijentica nikada nije ni imala rak, tj. u potpunosti je bila zdrava.

"Moja klijentica optužuje liječnike da su jednostavno prihvatili ovaj histološki nalaz, koji se nije podudarao s ostalim rezultatima, te da su prerano postavili dijagnozu tumora, zbog čega je izgubila dio pluća", rekla je odvjetnica operirane žene i nadodala kako je žena u strahu čak ostavila oproštajno pismo djeci.

Posljedice toga za ženu su strašne – ostao joj je ožiljak od 17 centimetara, ima smanjenu izdržljivost i pati od anksioznosti. Iz bolnice odbacuju optužbe.