Nove muke za Dalića: Veznjak hrvatske reprezentacije izašao iz igre zbog ozljede

Augsburg je uspješno otvorio 24. kolo Bundeslige i pred svojim navijačima svladao Köln rezultatom 2-0, čime je potvrdio uspon forme i upisao treću uzastopnu prvenstvenu pobjedu. Ipak, večer na WWK Areni nije prošla bez brige, jer je teren zbog ozljede napustio hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić.

Domaćin je otpor gostiju slomio sredinom drugog dijela. Rodrigo Ribeiro je u 55. minuti iskoristio prostor i preciznim udarcem donio prednost Augsburgu. Köln je potom morao riskirati, otvorio je igru, ali nije pronašao put do izjednačenja. U završnici susreta, duboko u sudačkoj nadoknadi, Alexis Claude-Maurice presjekao je jednu akciju gostiju i mirno poslao loptu u praznu mrežu za konačnih 2-0, piše Telegram.

Jakić je susret započeo od prve minute, no početkom drugog poluvremena osjetio je bol u zadnjoj loži i zatražio zamjenu. Teren je napustio u 50. minuti, a prve procjene o težini ozljede još nisu poznate. Situacija će sigurno zanimati i stožer hrvatske reprezentacije uoči nadolazećih obveza.

Tri nova boda podigla su Augsburg na deveto mjesto s 31 osvojenim bodom, dok je Köln ostao na 12. poziciji s 24 boda. Na vrhu ljestvice nalazi se Bayern sa 60 bodova, a najbliži pratitelj Borussia Dortmund zaostaje osam bodova.