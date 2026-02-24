Nova osnovna škola u Supetru sve je bliže realizaciji – ishođena građevinska dozvola

Posljednji i najvažniji administrativni korak za izgradnju nove osnovne škole je napravljen - Grad Supetar ishodio je građevinsku dozvolu. Paralelno s time, Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak 23. veljače potvrdila je otkup posljednje zemljišne parcele za izgradnju škole. Projekt nove škole jedan je od strateških prioriteta grada, a njegov napredak rezultat je višegodišnjeg sustavnog rada te suradnje sa Splitsko-dalmatinskom županijom, koja je partner na projektu.

Tijekom proteklog razdoblja realiziran je niz važnih aktivnosti koje su omogućile da projekt dođe do ove faze. Grad Supetar izradio je prostorno-plansku dokumentaciju te idejno rješenje škole, otkupljen je veći dio zemljišta potreban za gradnju, osnovana je radna skupina za izradu projekta, a idejno rješenje i projekt predstavljeni su javnosti. U međuvremenu su napravljeni idejni i glavni projekti te ishođene lokacijska i građevinska dozvola, izrađeni su parcelacijski elaborati te riješena administrativna problematika nastala zbog izmjena pravilnika o izgradnji školskih objekata, čime je spriječeno potencijalno poništavanje već dobivene dozvole.

Grad je osigurao sredstva u proračunu za izradu glavnog projekta, koji je izrađen te predan na postupak ishođenja građevinske dozvole. Posebno važan korak ostvaren je je u ožujku 2025. godine potpisivanjem ugovora o partnerstvu na projektu sa Splitsko-dalmatinskom županijom, čime je potvrđena zajednička predanost realizaciji nove škole kao projekta od regionalnog značaja. Suradnja Grada i Županije nastavlja se i kroz daljnje faze provedbe, uključujući financiranje i realizaciju same izgradnje. U listopadu je razvojna agencija RERA SD projekt prijavila na financiranje putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Nova škola planirana je kao moderna, energetski učinkovita i pedagoški prilagođena ustanova s 20 učionica za približno 400 učenika, kabinetima, informatičkim centrom, sportskom dvoranom, školskom blagovaonicom i kuhinjom te atrijima koji osiguravaju prirodnu svjetlost i kvalitetno okruženje za učenje. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti djece, pa projekt uključuje prilagođen pješački i kolni pristup te podzemnu garažu s 48 parkirnih mjesta.

Projekt izgradnje nove škole odgovor je na rastuće potrebe lokalne zajednice jer Supetar bilježi porast broja stanovnika i djece, što dodatno potvrđuje važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Grad Supetar nastavlja intenzivnu suradnju sa svim nadležnim institucijama kako bi projekt što prije ušao u fazu realizacije te osigurao suvremene uvjete obrazovanja za buduće generacije.