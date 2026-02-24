Nogometaš zaprosio djevojku pred navijačima pa tri dana kasnije prekinuli

Nogometaš gvatemalskog prvoligaša Xelajua, Derrickson Quirós (24), proteklog je vikenda bio u središtu pozornosti nakon što je zaprosio svoju djevojku odmah nakon pobjede 4:2 protiv Marquensea.

Romantična scena odigrala se na stadionu Mario Camposeco. Quirós je kleknuo pred partnericu, a nakon što je pristala, navijači su par nagradili pljeskom. Veznjak je taj trenutak podijelio i na društvenim mrežama uz poruku: “Životna družice moja, toliko te volim.”

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No, samo tri dana kasnije uslijedio je neočekivan preokret.

Zaruke iznenada prekinute

Quirós je na Instagramu potvrdio da je veza završila.

🇨🇷 🇬🇹 Trionfa l’amore. Oppure no? Derrikson Quiros chiede la mano della sua bella dopo la partita di domenica vinta 4-2 dal suo Xelajù sul Marquense. Grande festa! Mercoledì tramite Instagram il calciatore ha annunciato la separazione. pic.twitter.com/WIgkeLKZgp — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) February 23, 2026

“Da, istina je da je moja veza, odnosno zaruke, gotova. Bila je to teška osobna situacija, kao i svaki prekid, ali radije to rješavam s poštovanjem i zrelošću”, poručio je.

Dodao je kako neće iznositi detalje niti govoriti loše o bivšoj partnerici, naglasivši da mu je ta veza u određenom razdoblju bila važna.

“Sada sam usredotočen na svoju karijeru, svoju momčad i nastavak osobnog rasta. Cijenim svačiju podršku i nadam se da ćete poštovati ovaj trenutak”, zaključio je.

Oglasila se i bivša zaručnica

Na društvenim mrežama oglasila se i njegova bivša zaručnica, kratko poručivši: “Na kraju, nikada neće biti boljeg odgovora od onoga koji nudi tišina.”

Tko je Derrickson Quirós?

Quirós je 24-godišnji vezni igrač iz Kostarike. Veći dio karijere proveo je u klubovima iz svoje domovine, a u Xelaju je stigao u ljeto 2025. Ove sezone upisao je 39 nastupa, uz pet pogodaka i dvije asistencije.