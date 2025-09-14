Noćni kaos na Šibenskom mostu: Sudar tri automobila, pijani vozač pobjegao s mjesta nesreće

Jučer,13. rujna oko 22 sata na državnoj cesti D8 sati na Šibenkom mostu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna automobila.

Prometna nesreća se dogodila na način da 28-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, na ravnom cestovnom potezu nije držao potreban razmak iza drugog vozila tako da ne ugrožava sigurnost prometa, uslijed čega prednjim dijelom svog vozila udara u zadnji dio osobnog vozila njemačkih nacionalnih oznaka, kojim je upravljao 37-godišnji državljanin Njemačke, a koji je u trenutku prometne nesreće usporavao vožnju zbog vozila ispred sebe.

Potom dolazi do naleta osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 59-godišnjak, na zaustavljeni osobni automobil 28-godišnjaka, a koji se kretao državnom cestom D8 u istom smjeru i brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, kao i gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.

Nakon toga 59-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće, a da sudionicima prometne nesreće nije ostavio osobne podatke niti podate o vozilu. Brzim postupanjem policije vozač je pronađen i alkotestiran kojom prilikom mu je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,24 g/kg, nakon čega mu je izvađena krv te izuzet urin radi daljnje analize.

Zbog opasnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja 59- godišnjak je smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 28-godišnjaku je izdan prekršajni nalog, dok će policija nakon dobivene analize protiv 59-godišnjaka podnijeti adekvatnu prekršajnu prijavu.