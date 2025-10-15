NK Prugovo na Golmania Cupu u Biogradu: Dvije ekipe, dvostruka prilika za pokazati srce i talent

Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da će NK Prugovo nastupiti u dvije kategorije: limačice i pionirkinje, čime klub još jednom potvrđuje ozbiljnost i kontinuitet u razvoju ženskog nogometa u Zagori.

Limačice, djevojčice rođene 2013. godine i mlađe, igrat će u skupini s jakim protivnicama: ŽNK Dinamo, ŽNK Agram 2 i ŽNK Croatia Stankovci.

U isto vrijeme, pionirkinje (2011. godište i mlađe) svoje će snage odmjeriti s ekipama ŽNK Dinamo, ŽNK Ombla, ŽNK Siget i ŽNK Studentski Grad.

Za mlade nogometašice iz Prugova ovo je više od turnira, ovo je prilika da pokažu koliko su napredovale, koliko im znači zajedništvo i koliko ljubavi imaju prema nogometu. Uz trenera i podršku roditelja, djevojke će u Biogradu imati priliku steći novo iskustvo, upoznati vršnjakinje iz cijele Hrvatske i uživati u onome što najviše vole - nogometu.

Bez obzira na rezultat, jedno je sigurno: Prugovo će i ovaj put igrati srcem, a svaka utakmica bit će dokaz da ženski nogomet u malom klubu iz Zagore raste velikim koracima.

"Izuzetno sam ponosan na činjenicu da smo svojim radom došli u priliku sudjelovati na jednom ovako kvalitetnom turniru i igrati protiv ekipa koje imaju veliku tradiciju u ženskom nogometu .

Koristim ovu priliku da zahvalim našim roditeljima bez čije pomoći bi bilo teško pokriti sve troškove jednog ovakvog događaja", poručio je predsjednik kluba Matko Sarić.

"Zahvalan sam roditeljima i klubu koji su nam omogućili sudjelovanje na ovakvom turniru. Želimo se predstaviti u najboljem mogućem svjetlu, iako nam fali par cura koje nisu mogle biti s nama. Utakmice s Dinamom, Agramom Omblom će nam biti jedna velika nagrada i škola", kazao je ovom prigodom trener Dalibor Strize.