NK Prugovo na Golmania Cupu u Biogradu: Dvije ekipe, dvostruka prilika za pokazati srce i talent

Nogometni klub Prugovo ovog vikenda odlazi u Biograd na moru gdje će od 17. do 19. listopada nastupiti na Golmania Cupu, velikom turniru koji okuplja najbolje mlade nogometašice iz cijele Hrvatske.

Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da će NK Prugovo nastupiti u dvije kategorije: limačice i pionirkinje, čime klub još jednom potvrđuje ozbiljnost i kontinuitet u razvoju ženskog nogometa u Zagori.

Limačice, djevojčice rođene 2013. godine i mlađe, igrat će u skupini s jakim protivnicama: ŽNK Dinamo, ŽNK Agram 2 i ŽNK Croatia Stankovci.

U isto vrijeme, pionirkinje (2011. godište i mlađe) svoje će snage odmjeriti s ekipama ŽNK Dinamo, ŽNK Ombla, ŽNK Siget i ŽNK Studentski Grad.

Za mlade nogometašice iz Prugova ovo je više od turnira, ovo je prilika da pokažu koliko su napredovale, koliko im znači zajedništvo i koliko ljubavi imaju prema nogometu. Uz trenera i podršku roditelja, djevojke će u Biogradu imati priliku steći novo iskustvo, upoznati vršnjakinje iz cijele Hrvatske i uživati u onome što najviše vole - nogometu.

Bez obzira na rezultat, jedno je sigurno: Prugovo će i ovaj put igrati srcem, a svaka utakmica bit će dokaz da ženski nogomet u malom klubu iz Zagore raste velikim koracima.

"Izuzetno sam ponosan na činjenicu da smo svojim radom došli u priliku sudjelovati na jednom ovako kvalitetnom turniru i igrati protiv ekipa koje imaju veliku tradiciju u ženskom nogometu .

Koristim ovu priliku da zahvalim našim roditeljima bez čije pomoći bi bilo teško pokriti sve troškove jednog ovakvog događaja", poručio je predsjednik kluba Matko Sarić.

"Zahvalan sam roditeljima i klubu koji su nam omogućili sudjelovanje na ovakvom turniru. Želimo se predstaviti u najboljem mogućem svjetlu, iako nam fali par cura koje nisu mogle biti s nama. Utakmice s Dinamom, Agramom Omblom će nam biti jedna velika nagrada i škola", kazao je ovom prigodom trener Dalibor Strize.

