Nitko ne vjeruje koliko godina ima ova žena

Influencerica Raquel Velasco otkrila je da svoj mladolik izgled održava redovitim brijanjem lica, metodom koja je iznenadila mnoge na društvenim mrežama. Iako ima 50 godina, tvrdi da lice brije već 25 godina te da dlačice zbog toga ne rastu deblje.

Lice brije jednom do dvaput mjesečno, koristeći sredstvo za čišćenje umjesto pjene, a ističe da brijanje djeluje poput pilinga i pomaže boljoj apsorpciji proizvoda za njegu. Stručnjaci navode da ova metoda može ukloniti mrtve stanice kože i posvijetliti ten, ali upozoravaju i na moguće iritacije ili urasle dlačice.

Njezin TikTok video prikupio je više od 2,1 milijun pregleda, a korisnici su u komentarima izrazili iznenađenje njezinim izgledom, ističući da djeluje znatno mlađe nego što jest.