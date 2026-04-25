Nisu samo kilogrami: Fitness trener otkrio 10 znakova da pretjerujete s kalorijama

Osim onog očitog - broja na vagi, postoje i drugi simptomi prema kojima možete znati da možda prekoračujete zdravu dnevnu količinu kalorija. Fitness trener Dillon Swinney otkrio je 10 znakova koji ukazuju na to da unosite previše kalorija. Obratite posebnu pozornost na njih jer su uobičajeni i ponekad se mogu preklapati s drugim zdravstvenim problemima, ali kada se svi počnu pojavljivati, vrijeme je da procijenite svoj dnevni unos kalorija.

1. Budite se napuhnuti

Ako vam je ujutro napuhnut trbuh, to je znak za uzbunu. U danu unosite toliko kalorija da vaše tijelo ne može probaviti i umjesto da se osjećate osvježeno kada se probudite, osjećate se nelagodno. To je pokazatelj da vaš probavni sustav ne radi ispravno jer se previše opterećujete, piše 24sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Budite se napuhnuti, a ne gladni. Vaše tijelo još probavlja preopterećenje od sinoć - objasnio je Dillon.

2. Žudnja za šećerom

Ako cijeli dan žudite za šećerom, nemate samo želju za slatkim, već i nestabilnu razinu šećera. Prema fitness treneru, razina šećera u krvi je na 'vrtuljku'. To znači da je vaše tijelo zaglavljeno u začaranom krugu brzog porasta šećera u krvi nakon obroka, s naknadnim padom koji vas ostavlja umornima. Nadalje, to vas tjera da posežete za još jednom dozom šećera kako biste se osjećali bolje. Stalne oscilacije razine šećera u krvi uzrokuju da stalno žudite za slatkišima.

3. Pad razine energije nakon ručka

Ako se nakon ručka opetovano osjećate preumorno, to nije normalno.

- Vaša energija pada nakon ručka. To nije normalno, to je ciklus skokova i pada kalorija. To znači da su vam ručkovi preteški i da jedete više nego što vaše tijelo može podnijeti. Razmislite o ponovnoj procjeni svog ručka i provjerite je li bogat ugljikohidratima ili šećerom - rekao je Swinney.

4. Odjeća vam je tijesna

- Ako vas odjeća stišće usprkos tome što vam je težina ista, riječ je o nakupljanju tjelesne masti - ističe Dillon.

Ovo je jedan od najranijih znakova prije nego što vaga počne upozoravati na porast tjelesne težine. Oblik tijela se mijenja dok težina neko vrijeme ostaje ista zbog nakupljanja masti, a istovremeno gubite mišiće, piše 24sata.

5. Loša kvaliteta sna

Ako vam je vruće, spavate nemirno ili se budite znojni, vaša probava radi prekovremeno od previše hrane. Dakle, čak i dok spavate, vaš probavni sustav radi prekovremeno, umjesto da se odmara. Kada postoji nelagoda u crijevima, san postaje problematičan. To je slično prvoj točki, gdje se osoba koja puno jede budi umorna.

6. Izbjegavajte male zalogaje

Žudnja za grickanjem gura vas na provjeru okusa dok kuhate ili kasno navečer idete do hladnjaka po ostatke. Ali prema riječima fitness trenera, svi ti mali zalogaji na kraju se 'zbroje'. Ako se ne možete sjetiti svega što ste danas jeli, vjerojatno ste pretjerali.

7. Tekuće kalorije

Evo rupe u percepciji kalorija: često se misli da je kruta hrana kalorična, ali tekućine poput gaziranih pića ili kofeinskih napitaka prolaze nezapaženo. To je pogreška koja dodaje mnogo kalorija i zahtijeva promjenu načina razmišljanja, jer vas tekućine mogu koštati koliko i kruta hrana.

- Pijete više kalorija nego što mislite. Kremaste kave, smoothieji i alkohol lako unose 500+ kalorija dnevno - upozorio je fitness trener na ovaj propust.

8. Fluktuacije težine

Ako vam se težina često mijenja, postoji razlog za to. Prema riječima fitness trenera, ne samo da zadržavate vodu već vaš unos nije dosljedan. To znači da se vaš način prehrane stalno mijenja, što remeti ravnotežu vašeg tijela. Jedan dan jedete težak obrok, drugi dan lagan; ovaj obrazac zbunjuje vaše tijelo.

9. Način razmišljanja 'jedva jedem'

Dillon je ovu naviku nazvao govorenjem 'jedva jedem', a u praksi je suprotno. To znači da ste u mraku i ne pratite što jedete.

10. Grickalice čak i kada ste siti

Ako ne posežete za hranom zbog gladi, već zato što vam je dosadno ili je emocionalno jedenje postalo navika, onda je to problem debljanja. Osjećate se siti, ali i dalje grickate iz dosade. To je vaše tijelo koje govori 'stani', a vaše navike govore 'još malo'.