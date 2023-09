"NISAM VJEROVAO DA STVARNO TAKO": Jole progovorio o promjenama u obitelji, otkrio i što mu najteže pada

Na proslavi 25. rođendana čuvene zagrebačke oftalmološke bolnice Svjetlost sreli smo brojna poznata lica, a među njima je bio i Joško Čagalj Jole, koji je zabavljao uzvanike. Pjevač se nedavno pridružio i akciji dobrovoljnog darivanja krvi u sklopu Crvenog križa na Braču.

'Ja i mojih 15-ak prijatelja smo došli s brodom dva, tri dana u Postiru na Braču. Dan iza smo sjedili na kavi i čuli da se organizira dobrovoljno darivanje krvi i ja govorim ekipi: 'Ja idem, a tko će sa mnom, može'. Mislim da bi svatko tko ima priliku trebao dati krv, barem jednom godišnje. Neću sad to baš isticati da sam dao, ali ako treba nekoga uputiti na takvo nešto, zašto ne', kaže Jole.

S Jolom je Story razgovarao i o njegovoj obitelji. Pjevač je upoznao suprugu Anu u jednom splitskom kafiću, a vjenčali se 2006. godine u crkvi Gospe od Otoka u Solinu. Jednom je prilikom ispričao kako ga je Ana na prvu privukla svojim izgledom, no da se u nju zaljubio zbog njene osobnosti. Ana i Jole imaju tri kćeri, Ivu, Emu i Tiju i sinčića Ivana Luku, a nikada nije skrivao koliko im je posvećen.

'Joj narasla mi djeca. Slušao sam te priče: 'Vidjet ćeš kako vrijeme leti, kako će ti djeca narasti i nisam mogao vjerovati da je stvarno tako. Evo doma imam već dvije pubertetlije, ako ne i trećeg. Imam osjećaj da su jučer došli iz rodilišta i sad evo i ovaj četvrti raste nenormalnom brzinom. Ali to je jedna velika sreća i najveći blagoslov. Naravno, puno je tu truda, žrtve i svega, ali sve to štima zahvaljujući mojoj supruzi najviše. Ali da, sve tako brzo proleti da je to nestvarno', kazao je Jole i prokomentirao sličnosti sa sinom Ivanom Lukom:

'Mali je energetski isti ja. Ja sam isto imao tu plavkastu kosu kao dijete, isto sam bio živ, isto sam napravio milijun šteta i uvijek sam dobro spavao, dobro jeo, tako da ima te neke moje odlike. Ali ipak, oni je još življi i luđi nego što sam ja bio'.

Iako je u karijeri ostvario gotovo sve što je zamislio, popularni pjevač ne planira usporiti tempo. Dapače, baš je ovih dana u studiju s novim pjesmama. 'Tonči mi radi jednu pjesmu, a sin Ivan Huljić radi drugu i bit će ludilo. Palo mi je napamet da napravim i još jedan album obrada starih, dobrih pjesama koje svi znamo, tako da to je isto u planu', ističe Jole.

51-godišnji glazbenik, na privatnom planu i nema neke velike želje. Jedina želja mu je sljedeća: 'Želim samo zdravlje i da odškolujem djecu i uputim ih u život. E da, volio bih dočekati i unučad, ali ne još haha. Želim sve ono što želi svaki normalan čovjek na ovom svijetu i da život ide svojim putem. Ja volim glazbu, pjevanje, pozitivu, dobru zabavu, živim najnormalniji život. Radim svoj posao kojeg obožavam i kada dođem doma, ispunjen sam i sretan. Mislim da bi svi trebali tako, raditi ono što vole i dati najbolje što mogu svemu što rade', zaključio je pjevač.