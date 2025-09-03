Niko Sigur: "Sretan sam u Hajduku"

Niko Sigur (21) trenutno se nalazi u Rumunjskoj s reprezentacijom Kanade, koja se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Kanađani će ondje odigrati prijateljsku utakmicu s domaćinom, a potom sele u Swansea gdje ih očekuje ogled s Walesom.

Mladi veznjak Hajduka postao je standardni član kanadske reprezentacije pod vodstvom Jesseja Marscha. Na pitanje novinara One Soccera o svojoj budućnosti, Sigur je odgovorio:

"Iza mene je nekoliko zanimljivih mjeseci. Još sam u Hajduku, tamo sam sretan. Dajem sve od sebe. Imamo novog trenera i igramo lijep nogomet. Nadam se da ćemo se boriti za titulu. I dalje želim napredovati, još sam mlad, uskoro slavim 22. rođendan. Očekuje me minutaža s nacionalnom momčadi, želim nastaviti dobro igrati za klub i mislim da će sve biti dobro u budućnosti."

Marsch: "Sigur očajnički želi promijeniti klub"

Izbornik Kanade nedavno je pak izjavio kako Sigur „očajnički želi“ napustiti Hajduk. „Bilo je interesa iz Bundeslige i mislim da bi to bio sjajan potez za njega. Javljali su se i klubovi iz drugih liga. Niko ima nevjerojatnu svestranost u igri“, kazao je Marsch, bivši trener Salzburga i Leedsa.

Tijekom ljeta u medijima se spominjao interes Atalante, Anderlechta, Utrechta i Beşiktaşa, a odšteta se procjenjivala između četiri i deset milijuna eura.

Od Hrvatske do Kanade

Sigurova reprezentativna odluka prošlog ljeta izazvala je veliku pažnju javnosti. Iako je u ljeto 2023. prihvatio poziv hrvatske U-21 reprezentacije i nastupio na Europskom prvenstvu, istovremeno je imao priliku zaigrati i za kanadsku seniorsku vrstu.

Nakon što je zaradio i pretpoziv Zlatka Dalića za Euro u Njemačkoj, činilo se da je na korak do debija za Hrvatsku. Ipak, Sigur se odlučio za Kanadu, u čijem je dresu sada postao važan igrač.