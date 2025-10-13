Nevjerojatni Marjan: 32 sportaša kluba u hrvatskoj reprezentaciji za svjetska i europska prvenstva

Fantastični i pomalo nestvarni rezultati još jednom stižu iz splitske tvornice medalja, splitskog taekwondo kluba Marjan koji je jedini splitski kolektiv s reprezentativcima na svjetskim i europskim prvenstvima u 2025. godini. Nakon što su završili svi kriterijski turniri u Hrvatskoj i tri najveća turnira u Europi preko kojih se mogu izboriti ekstra kvote za pojedina europska prvenstva u svim uzrasnim kategorijama, od seniora preko mlađih seniora pa do juniora i kadeta članovi Marjana imaju nestvarna 32 različita sportaša u reprezentaciji Hrvatske koji će upisati čak 41 nastup na svjetskim ili europskim prvenstvima u ovoj godini. Marjan je tako jedini splitski klub koji je svoje sportaše uspio plasirati na najveće smotre i u sljedeća dva mjeseca je pred njima borba za odličja.

Prvo je na rasporedu svjetsko seniorsko prvenstvo u dalekoj Kini u dobro nam poznatom gradu Wuxiju, a tamo će Marjan predstavljati Matea Jelić, Nika Karabatić, Magdalena Matić, Paško Božić i Josip Bilić Pavlinović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon toga se karavana seli u Atenu gdje će se kadeti boriti za najbolje u Europi. Put akropole će čak sedam Marjanovaca, Dobrila Šiško, Karmen Eraković, Ela Rajčić, Marcela Paić, Vedrana Karol Bulaja, Vito Karabatić i Hrvoje Jelić.

Nestvarnih osam juniora i juniorki predstavljat će Marjan

Samo tjedan nakon tople mediteranske Atene sve oči će biti uprte u hladne Švicarske Alpe, točnije grad Aigle koji se smjetio na 415 metara nadmorske visine iznad Ženevskog jezera. Nestvarnih osam juniora i juniorki predstavljat će Marjan, Petra Uglešić, Maja Srhoj, Luna Antunović, Ana Lučić, Klara Uglešić, Marin Ćurković, Šimun Kurtić i Viljem Bezjak.

Samo dan razlike dijeli trenere između Švicarskih Alpi i dalekog Tokija koji će biti domaćin olimpijskih igara gluhih gdje Matea Kolovrat i Petra Goleš brane olimpijsko zlato i srebro, a trenersko putovanje pravi izazov za promjenu toliko vremenskih zona.

Šlag na torti je spoj mladosti i iskustva na „domaćem“ terenu u Prištini koji će nam nakon obilaska cijelog svijeta ipak biti ispred kuće. Europsko prvenstvo za mlađe seniore broji nestvarnih devet sportaša Marjana; Nika Karabatić, Mia Tukić, Magdalena Matić, Mila Mastelić, Mariela Parčina, Maja Srhoj, Leon Hrgota, Neven Čaljkušić i Nenad Kovačić bit će splitske uzdanice za pobjedničko postolje.

Vrijedi spomenuti da pored ovih natjecanja sportaše Marjana očekuje još niz dalekih putovanja, od Bangkoka i world grand prix challengea pa do Afrike.

Rezultati nisu slučajnost, samo su proizvod dugogodišnjeg rada, sustavnog pristupa i jasne vizije, a ovaj put je rezultat nevjerojatna činjenica da je Marjan jedini splitski klub s reprezentativcima Hrvatske.