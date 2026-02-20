Nevjerojatni kaos u susjedstvu: Izvanredno stanje zbog snijega, nema struje...

Na širem području Maribora proglašeno je izvanredno stanje zbog obilnih snježnih padalina, iznimno gustog i mokrog snijega te opsežnih nestanaka struje. Oko 40.000 kupaca Elektra Maribor ostalo je bez struje već jutros

Zbog toga je poremećena i opskrba pitkom vodom na cijelom području mariborskog javnog vodovoda. Snijeg uzrokuje probleme i u autobusnom, željezničkom i cestovnom prometu.

Zbog velike količine gustog i mokrog snijega postoji povećan rizik od loma grana, pa se građane upozorava da se ne zadržavaju na zelenim površinama, piše 24ur.

Zbog obilnih snježnih oborina, iznimno jakog i mokrog snijega te opsežnih nestanaka struje, na širem mariborskom području vladaju izvanredni uvjeti koji utječu na rad komunalnih sustava, prometnu infrastrukturu i svakodnevni život građana, priopćilo je Javno holding Maribor (JHMB). Sve nadležne službe na terenu provode hitne intervencijske mjere. "Zbog zahtjevnih vremenskih uvjeta, otežanog pristupa pojedinim lokacijama i istovremenih nestanaka struje, otklanjanje posljedica može ponegdje potrajati dulje. Prioritet svih ekipa je osiguranje sigurnosti ljudi i stabilnosti ključnih komunalnih sustava", priopćilo je JHMB.

Elektro Maribor jutros je objavio da "snježni tereti na nadzemnim vodovima i padajuće drveće i grane na elektroenergetsku mrežu uzrokuju kvarove ". Zbog toga je oko 11 sati oko 42.000 njihovih kupaca bilo bez struje. "Ovo je zaista nezamisliv broj", naglasila je Tatjana Vogrinec Burgar , predsjednica uprave Elektro Maribora, koji opskrbljuje energijom oko 229.000 korisnika. Za usporedbu: tijekom posljednjeg većeg nestanka struje za Božić, oko 2.000 kupaca ostalo je bez struje. "Sada je taj volumen znatno veći", kaže, dodajući da je situacija usporediva s ledolom 2014. godine.

„Najgore je što su ispali 110 dalekovoda srednjeg napona. To znači da to nisu vodovi koji idu do korisnika, ali zapravo je stvar gora“, objasnila je. Najveći broj potrošača pogođenih nestankom struje je na području Ptuja, Maribora, Bistrice, Radgone i Mačkovaca.

Na širem području Elektro Maribora, koje obuhvaća područje od Koroške do Prekmurja, više od 34.000 kupaca u 13:30 sati još je uvijek bilo bez opskrbe električnom energijom.

'Situacija je ekstremna'

„Situacija na terenu je ekstremna, izvanredna i moram reći da smo aktivirali plan zaštite i spašavanja. Sve naše ekipe su spremne, u suradnji s civilnom zaštitom i vatrogascima. Obavijestili smo i regionalni centar za obavještavanje. Cilj nam je što prije osigurati opskrbu električnom energijom“, kaže Vogrinec Burgar. Regionalnom centru je predloženo da proglasi izvanredno stanje za to područje.

Unatoč tome što sve ekipe, u suradnji s vatrogascima i civilnom zaštitom, čine sve što je u njihovoj moći kako bi kvarove što prije otklonili, zbog velikog broja kvarova i otežanog pristupa terenu, Vugrinec Burger upozorava da ne mogu jamčiti da će se danas sve popraviti. „Zato i s civilnom zaštitom tražimo načine u vezi s generatorima i drugim rješenjima koja bi korisnicima omogućila da prebrode ovo vrijeme“, objasnila je.