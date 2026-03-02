Nevjerojatna ispovijest naše najljepše sportašice: "Doktori su bili u šoku kad sam im to rekla, nisu mogli vjerovati"

Hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković (26) izazvala je nevjericu u sportskoj i medicinskoj javnosti nakon što je u podcastu The Players’ Network otkrila detalj iz svoje karijere koji zvuči gotovo nevjerojatno – čak pet godina igrala je profesionalni nogomet bez prednjeg križnog ligamenta (ACL) u koljenu.

Ozljedu je zadobila još 2018. godine, kada je došlo do puknuća ligamenta, jedne od najtežih i najzahtjevnijih ozljeda u sportu. Standardna procedura u takvim slučajevima podrazumijeva operativni zahvat i dugotrajan oporavak od devet do dvanaest mjeseci. No Marković je tada odlučila krenuti drugačijim putem – unatoč liječničkim preporukama odbila je operaciju.

Razlog je, priznaje, bio jednostavan: mladost i nespremnost na dugu stanku.

„Bila sam toliko mlada da mi devet do dvanaest mjeseci pauze jednostavno nije dolazilo u obzir“, ispričala je.

Umjesto kirurškog zahvata, oslonila se na vlastito znanje stečeno kroz edukaciju za fitness instruktoricu te na informacije da je moguće funkcionirati i bez ACL-a, osobito uz snažnu muskulaturu. Zatražila je mišljenje liječnika o alternativnom pristupu, a procjena je bila znatno optimističnija – četiri do šest mjeseci rehabilitacije.

„Rekao je četiri do šest mjeseci. Odmah sam pristala“, kazala je.

Na teren se vratila već u četvrtom mjesecu nakon ozljede i odigrala prvu utakmicu. Sljedećih pet godina nastavila je igrati na visokoj razini, mijenjala klubove i nije imala ozbiljnijih problema sa stabilnošću koljena.

Tek nakon tog razdoblja odlučila se podvrgnuti operaciji. Liječnici s kojima je kasnije razgovarala ostali su zatečeni.

„Nisu mogli vjerovati da sam profesionalno igrala bez prednjeg križnog ligamenta“, priznala je.

Zanimljivo je da su tijekom redovitih liječničkih pregleda pri transferima testovi stabilnosti pokazivali uredne nalaze. Koljeno je bilo stabilno zahvaljujući snažno razvijenoj muskulaturi, a pravo stanje otkriveno je tek magnetskom rezonancijom.

Danas Marković nastupa za Brooklyn FC, a u istom razgovoru dotaknula se i šire slike ženskog nogometa. Izdvojila je tri područja za koja smatra da zahtijevaju hitne promjene: medicinsku skrb, zaštitu igračica i edukaciju trenera.

Kada je riječ o zdravstvenoj skrbi, istaknula je da bi svaka igračica trebala imati pristup barem dvojici fizioterapeuta i liječniku kako bi se pravodobno reagiralo i na manje i na ozbiljne ozljede.

Drugi problem odnosi se na zaštitu od neprimjerenog ponašanja trenera.

„Previše je slučajeva izašlo na vidjelo. Priče o trenerima koji su zlostavljali igračice apsolutno su nedopustive“, poručila je.

Treće područje odnosi se na edukaciju trenera o specifičnostima rada sa ženama.

„Mi nismo muškarci. Imamo drukčije emocije, imamo menstrualne cikluse. Treneri moraju razumjeti kako raditi s nama. Koliko se samo ozljeda dogodilo zbog nepoznavanja tih specifičnosti? Jako puno“, zaključila je hrvatska reprezentativka.