Nestale žene pronađene na planini u susjedstvu

Dvije slovenske državljanke, Elda Pugelj (1956.) i Mande Jelovčić (1970.), za kojima se tragalo proteklih dana, pronađene su žive i zdrave. Vijest je donijela olakšanje nakon višednevne neizvjesnosti, piše GPMaljevac.COM.

Zalutale zbog navigacije i snježnog nevremena

Prema prvim informacijama, žene su slijedile upute navigacijskog uređaja koji ih je odveo u pogrešnom smjeru te su završile na planini Zelengora. Situaciju je dodatno zakompliciralo snježno nevrijeme koje ih je zateklo, zbog čega su bile prisiljene potražiti sklonište u jednoj vikendici. Zbog slabog signala mobilne mreže na tom području nisu mogle obavijestiti obitelj i prijatelje o svojoj situaciji.

Potraga pokrenuta nakon prijave nestanka

Podsjetimo, nestanak je prijavljen policijskoj postaji u Novom Travniku 29. ožujka u 16:10. Prijavu je podnijela M.P. (1978.) iz Slovenije, kći jedne od žena, nakon što se njezina majka Elda Pugelj i Mande Jelovčić danima nisu javljale na mobitel.

Posljednji kontakt s njima ostvaren je 23. ožujka oko 9:50, kada su se nalazile u hostelu "Dreams" u Novom Travniku. Nakon toga im se izgubio svaki trag. Očekuje se da će više detalja o okolnostima ovog događaja biti poznato uskoro.