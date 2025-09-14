NESREĆA Vozačica električnog mopeda zadobila teške tjelesne ozljede

U petak,12. rujna oko 15 sati u Betini u ulici Obala kralja Petra Krešimira IV. dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 51-godišnja državljanka Austrije, upravljajući neregistriranim i neosiguranim električnim mopedom bez zaštitne kacige, na ravnom cestovnom potezu nije prilagodila brzinu kretanja mopeda osobinama ceste (usporivači prometa-izbočine na cesti), uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem mopeda te s istim pada na tlo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ozlijeđena vozačica prevezena je vozilom hitne pomoći u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su joj konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 51-godišnjakinji je izdan prekršajni nalog na novčani iznos od ukupno 960 eura.