NEMA LABAVO Od danas prva stvar koju stranci vide kada slete avionom su - znakovi zabrane!

Grad Split postavio je turističke info table na najfrekventnijim mjestima u staroj gradskoj jezgri kojima posjetitelje informiramo o pravilima ponašanja u našem gradu.

"Svim našim gostima i posjetiteljima želimo da se u Splitu osjećaju ugodno i dobrodošlo, uz poštivanje pravila koja omogućavaju našim sugrađanima u centru grada nesmetan život", poručili su iz Grada jučer.

Poznato je da se većina mladih posjetitelja Splita svojih se godišnjih odmora neće ni sjećati jer se doslovno - izbiju iz cipela.

Iako su za takvo ponašanje predviđene kazne, i dalje se mladi stranci ponašaju kako ih je volja. Možda jednostavno nisu upućeni u to da će morati platiti ako pišaju po 1700 godina staroj baštini ili ako šetaju centrom grada u kupaćem kostimu.

Ako toga do sada nisu bili svjesni, možda će im uskoro sve biti jasnije. Naime, jučer su djelatnici Cestara krenuli s postavljanjem ploča kojima se upozorava na neprimjereno ponašanje, kao i na to da kazne idu do 300 eura.

Tako je na crvenim tablama naznačeno da se ne smije ispijati alkohol na javnim mjestima, da se ne smije vikati po staroj gradskoj jezgri jer tu ljudi žive, da se ne smije šetati u kupaćem kostimu po staroj gradskoj jezgri, kao i da za obavljanje nužde treba koristiti wc, a ne gradske zidine.

Nakon splitske jezgre, od danas znakovi i plakati upozorenja stoje i u splitskoj zračnoj luci. Kako je objavio splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, još detaljnije poruke sa zabranama u odnosu na one u gradu, dočekat će sve putnike koji slete na Resnik.

Možete ih pogledati u nastavku.