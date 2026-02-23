Nećete vjerovati što je ovaj vozač opet napravio na splitskim prometnicama

U nedjelju oko 00.15 sati u Splitu policijski službenici zaustavili su 35-godišnjeg vozača za kojeg su utvrdili da je počinio četiri prometna prekršaja.

Vozio je pod utjecajem alkohola (izmjerena mu je koncentracija od 1,29 g/kg), upravljao je vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja, a istekla mu je i valjanost vozačke dozvole koju nije imao kod sebe. S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnog prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, uhićen je i odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti za počinjene prekršaje donijet će u redovnom postupku.