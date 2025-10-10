Close Menu

Ne ignorirajte ovaj simptom, može upućivati na rak

No, prema upozorenju stručnjaka, taj naizgled bezazleni simptom može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema

Osjećaj umora ujutro ili tijekom dana najčešće pripisujemo manjku sna, stresu ili promjeni vremena. Većina ljudi to jednostavno – zanemari.

No, prema upozorenju stručnjaka, taj naizgled bezazleni osjećaj iscrpljenosti ponekad može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Prema istraživanjima organizacije Cancer Research UK, stalan i neobjašnjiv umor koji ne nestaje ni nakon odmora ili sna može upućivati na rak. Takva iscrpljenost može biti posljedica same bolesti ili njezina liječenja, a pacijenti je opisuju kao “potpuni gubitak energije i snage”.

Stručnjaci ističu da umor povezan s rakom nije samo fizički, nego i emocionalni te mentalni. Njegova jačina i trajanje razlikuju se od osobe do osobe, piše Daily Express.

Ovakav umor može drastično utjecati na svakodnevni život — oboljeli često nemaju snage za najjednostavnije zadatke poput kuhanja, kupovine ili razgovora.

Mnogi ga opisuju kao stalnu iscrpljenost koja otežava obavljanje osnovnih aktivnosti, a ponekad dovodi i do gubitka interesa za stvari koje su im prije bile važne.

Ipak, liječnici napominju da umor nije uvijek znak raka. Može biti povezan s nizom drugih zdravstvenih stanja – od anemije, poremećaja štitnjače, dijabetesa i bolesti srca do mentalnih tegoba ili nuspojava lijekova.

Ako iscrpljenost traje dulje vrijeme i ometa svakodnevni život, stručnjaci savjetuju da se obratite liječniku radi daljnje procjene uzroka.

