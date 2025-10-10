Ne ignorirajte ovaj simptom, može upućivati na rak

Osjećaj umora ujutro ili tijekom dana najčešće pripisujemo manjku sna, stresu ili promjeni vremena. Većina ljudi to jednostavno – zanemari.

No, prema upozorenju stručnjaka, taj naizgled bezazleni osjećaj iscrpljenosti ponekad može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Prema istraživanjima organizacije Cancer Research UK, stalan i neobjašnjiv umor koji ne nestaje ni nakon odmora ili sna može upućivati na rak. Takva iscrpljenost može biti posljedica same bolesti ili njezina liječenja, a pacijenti je opisuju kao “potpuni gubitak energije i snage”.

Stručnjaci ističu da umor povezan s rakom nije samo fizički, nego i emocionalni te mentalni. Njegova jačina i trajanje razlikuju se od osobe do osobe, piše Daily Express.

Ovakav umor može drastično utjecati na svakodnevni život — oboljeli često nemaju snage za najjednostavnije zadatke poput kuhanja, kupovine ili razgovora.

Mnogi ga opisuju kao stalnu iscrpljenost koja otežava obavljanje osnovnih aktivnosti, a ponekad dovodi i do gubitka interesa za stvari koje su im prije bile važne.

Ipak, liječnici napominju da umor nije uvijek znak raka. Može biti povezan s nizom drugih zdravstvenih stanja – od anemije, poremećaja štitnjače, dijabetesa i bolesti srca do mentalnih tegoba ili nuspojava lijekova.

Ako iscrpljenost traje dulje vrijeme i ometa svakodnevni život, stručnjaci savjetuju da se obratite liječniku radi daljnje procjene uzroka.