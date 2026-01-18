Nastavljaju se pregovori o osnovici, sindikati su bijesni: "To je smrtni grijeh za ministra"

U tjednu koji predstoji nastavljaju se pregovori o osnovici plaća u javnim i državnim službama, pri čemu sindikati Vladine dosadašnje ponude smatraju neprihvatljivima. Dio sindikalnih predstavnika optužuje Vladu da je fingirala i odugovlačila pregovore te iščekuju kakvu će novu ponudu ministar predstaviti.

Vlada je posljednji put nudila rast osnovice od 1,10 posto s primjenom od 1. srpnja i 30 eura za topli obrok od 1. travnja. Sindikati su, s druge strane, tražili povećanje od 4 posto od 1. siječnja te dodatnih 4 posto od 1. rujna, uz topli obrok u iznosu od 60 eura.

Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja za Dnevnik Nove TV je kako Vlada nije pokazala ozbiljnost. "Vlada nije pokazala da je u ovim pregovorima ozbiljna, da zaista želi razgovarati. Pregovore je fingirala, odugovlačila. S one neke početne ponude koja je bila odmah u startu bila neprihvatljiva nije se puno pomakla. Tako da, evo, ne znam što očekivati", rekao je Kroflin.

Krunoslav Kušec, predsjednik sindikata Zajedno, istaknuo je da je ponuda neprihvatljiva, posebno u zdravstvu. "Neprihvatljivo! Pogotovo u zdravstvenom sektoru gdje znate i sami kakvo je stanje, zdravstveni djelatnici odlaze, manjak je sestara i drugog osoblja i jedva se krpa kraj s krajem. Jednostavno treba ljude nekako motivirati, dići im plaće i zadržati u javnom sektoru", kazao je Kušec.

Kroflin je također ustvrdio da je ministar Piletić provodio strategiju podjele među sindikatima. "Umjesto da se bavio stvaranjem, jačanjem socijalnog dijaloga, stvaranjem veza među sindikata, on se bavio stvaranjem podjela među sindikatima. Mislim da je to za jednog ministra rada smrtni grijeh", poručio je.