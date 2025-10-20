Našeg influencera optužili da je pucao iz oružja: "Kad si pošten i uspješan..."

Vjenčanje brata Sandija Pege kratko je zasjenio komentar na društvenim mrežama koji se proširio, a jedan od naših domaćih influencera o svemu se i sam oglasio.

Obitelj influencera Sandija Pege slavila je ovog vikenda veliki trenutak – njegov brat, Ismael Hadžić, oženio se Martinom Filić.

Snimke s vjenčanja brzo su završile na društvenim mrežama. Ipak, neki su Sandija prozvali da je tijekom slavlja pucao iz vatrenog oružja.

Sandi se o svemu oglasio na svom profilu na Instagramu.

U objavi je jasno objasnio o čemu se zapravo radi, poručio je da su optužbe neutemeljene i da je riječ o pirotehničkom rekvizitu, a ne pravom oružju.