Naš povjesničar: "Htjeli mi ili ne htjeli priznati, ovo jest jedan od boljih dijelova svijeta za život"

Urednik i voditelj HTV-ove emisije Aleksandar Stanković otvorio je razgovor pitanjem - Kuda ide ovaj svijet?

- Zapravo mislim da on ne ide toliko u nekom pravcu kojeg već nismo vidjeli, odgovorio je Špelić, urednik emisija "Povijest četvrtkom" i "Occamova britva" na Hrvatskom radiju.

Naveo je primjere iz povijesti, poput Peloponeskog rata i tadašnje poruke atenskih predstavnika u dijalogu s Meljanima, koju je opisao kao najstrašnije riječi u međunarodnoj politici: "Za bogove pretpostavljamo, a za ljude znamo da nadmoćni vladaju slabijima".

- Od Melosa pa do otmice Madura prošlo je možda nepunih dvije i pol tisuće godina. Ovo da jači radi ono što hoće pokazuje se kroz povijest. To nije pravo jačeg, ne postoji pravo jačeg, to je suluda tvrdnja. Dakle, jednostavno jači radi, rekao je Špelić.

Međutim, dodao je, nekad su sile koje su bile dominantne imale set pravila, a sad umjesto "pax americane" imamo "kaos americanu" - zato što je na čelu SAD-a predsjednik kojemu je kaos strategija.

- I samo kaže: "Ono s čim se ja probudim ovoga jutra, to je pravilo. To mene stavlja u prednost jer vi nemate pojma što ću ja napraviti, a ja znam što hoću, ili se bar gradim da znam što hoću", rekao je Špelić o Trumpu.

Nadovezujući se na ekonomista Branka Milanovića, rekao je da je Trump uistinu prvi neoliberalni predsjednik, ali ne zato što ima neoliberalnu ideologiju, već zato što se ponaša kao da je predsjednik privatne tvrtke.

"Iran je puno opasniji protivnik nego Venezuela"

Govoreći o aktualnim zbivanjima u Iranu, rekao je da je ta zemlja posebna priča, zemlja koju često nastojimo pojednostavljeno tumačiti i uspoređivati s Europom.

- Dovoljno je reći samo jednu stvar - to je teokracija, teokracija u kojoj je državni poglavar vjerski vođa. Iznad njega je samo Bog. Kad imate takvu situaciju, sve je drugačije, rekao je Špelić.

Razmatrajući moguće poteze SAD-a u Iranu, rekao je da to nije režim poput onog Nicolasa Madura u Venezueli - to je režim koji je preživio svašta, uključujući atentate, Iransko-irački rat i desetljeća američkih sankcija.

- To je puno opasniji protivnik nego Venezuela, ustvrdio je.

"EU i NATO ne mogu bez SAD-a"

Špelić je rekao i da Trump nije prvi američki predsjednik koji je ponudio Danskoj da kupi Grenland - Harry Truman ponudio je 100 milijuna dolara u zlatu, a danski ministar vanjskih poslova odbio je tu ideju kao apsurdnu. Međutim, rekao je Špelić, Trumanova administracija dobila je što je htjela kroz NATO i dogovore s Danskom.

Rekao je da je Grenland važan zbog dvije stvari - mineralnog rudnog bogatstva i brže plovidbe, koja postaje moguća preko Arktika zahvaljujući globalnom zatopljenju.

Špelić je također rekao da EU i NATO ne mogu bez SAD-a.

- Sjedinjene Američke Države su toliko utkane u strukturu onoga što mi danas znamo i kao EU i kao NATO da je nezamislivo da se skroz izvlače van, a pogotovo da vam to bude neprijatelj, suparnik protiv kojeg se morate braniti, rekao je.

- Sigurnosno, EU bez SAD-a ne može postojati. To je jednostavno tako, dodao je.

Podsjetio je na propuštene prilike, rekao je da je 2017. tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da se mora razmišljati o tome da Europa mora funkcionirati bez SAD-a, ali da ništa nije napravljeno, piše HRT.

Kina i Rusija

Rekao je i da je SAD još uvijek hegemon, što je pokazala i akcija u Venezueli.

- To je još uvijek golema vojna i ekonomska sila, rekao je, dodajući da SAD izaziva druge sila - NR Kina, u kojoj se u zadnjih nekoliko zadnjih desetljeća dogodio skok koji se činio nevjerojatan.

- Kina je po mnogočemu došla blizu SAD-a, rekao je Špelić.

Što se tiče Rusije, rekao je da je rat u Ukrajini pokazao da sva ta vojska koju je Vladimir Putin stvarao novcem od nafte i plina nije sposobna napredovati više od puzećim korakom.

- Ne mislim da je ta Rusija sposobna na bilo koji način komadati svijet. Ona ima na čelu čovjeka koji je vičan određenoj vrsti igre u međunarodnim odnosima. Ali opet, moć Rusije, njezina snaga nije takva da bi ona mogla biti u smislu nekakav globalni igrač koji bi dijelio svijet. Zasad smo još uvijek u svijetu u kojem imamo jednog hegemona, to je SAD, rekao je.

Međutim, ponovio je, nekad smo znali pravila igre, a danas nije tako, zbog čega je svijet u stanju potpunog nemira.

- Ključ je da taj kaos nije rezultat slučaja, nego rezultat strategije, zaključio je Špelić.

"Nadajmo se da ćemo sačuvati EU"

U emisiji su otvorene i filozofske teme. Špelić je objasnio što su o državi govorili Friedrich Nietzsche i Thomas Hobbes, a među ostalim govorio je i o utilitarizmu, filozofskom smjeru koji kaže da bi ključ bavljenja ljudi trebao biti najveće moguće dobro za najveći broj ljudi - ono što nazivamo srećom. Rekao je da, međutim, s tim postoji nekoliko problema, među kojima su definicija i izračunavanje sreće.

Špelić je zaključio da se možemo nadati da ćemo sačuvati EU kao okvir.

- Htjeli mi ili ne htjeli priznati, ovo jest jedan od boljih dijelova svijeta za život, rekao je, dodajući da bi EU trebali nastojati poboljšati da "uistinu bude nekakva suvisla unija".