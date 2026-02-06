Naomi Campbell godinama bila u kontaktu s pedofilom Epsteinom

Ime manekenke spominje se i u iskazima dviju navodnih žrtava. Jedna tvrdi da ga je upoznala na zabavi u njegovoj njujorškoj vili na kojoj je bila i Campbell, dok druga navodi da joj je Epstein obećavao posao za Victoria’s Secret jer “poznaje Naomi Campbell”.

Iako je ranije bilo poznato da se Campbell nalazila u Epsteinovu imeniku i na popisima putnika, novi materijali detaljnije prikazuju učestalost kontakata, uključujući više zahtjeva za korištenje njegova zrakoplova. Unatoč tome, Campbell je ranije Epsteinovo ponašanje opisala kao “neobranjivo”, poručivši da stoji uz žrtve.

U dokumentima se spominju i druge poznate osobe. Objavljena je fotografija Micka Jaggera koji sjedi pokraj Epsteina u restoranu, a e-mailovi upućuju na pokušaje dogovaranja večere s pjevačem. Također, prepiska sugerira da je britanska pripadnica visokog društva Annabelle Neilson navodno pomagala u pronalasku djevojaka za Epsteina.

Američko Ministarstvo pravosuđa pritom upozorava da objavljeni materijali mogu sadržavati netočne ili krivotvorene informacije te da njihova objava sama po sebi ne predstavlja dokaz zlouporabe.