Naomi Campbell godinama bila u kontaktu s pedofilom Epsteinom

Naomi Campbell bila je u kontaktu s Jeffreyjem Epsteinom i prije i nakon njegove osude za seksualne prijestupe nad maloljetnicom 2008. godine, otkrivaju dokumenti iz najnovijeg dijela Epsteinovih spisa koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, a prenosi Daily Mail. Prema zapisima, Campbell ga je više puta pozivala na ekskluzivne modne događaje, uključujući raskošnu proslavu 40. rođendana u Cannesu, te tražila prijevoz njegovim privatnim zrakoplovom.Spisi obuhvaćaju razdoblje od 2003. do 2016. godine i sadrže poruke o njihovim kontaktima, od poslovnih razgovora do društvenih susreta. U jednoj poruci iz 2005. Campbell traži sastanak kako bi Epstein pogledao njezinu kolekciju kupaćih kostima za Victoria’s Secret, dok je 2010. dogovaran i susret s maloprodajnom magnatkinjom Lindom Wachner u Epsteinovoj kući. Dokumenti sugeriraju da je njihov odnos s vremenom postao više prijateljski nego poslovni, a Campbell ga je pozvala i na humanitarnu modnu reviju te događaj u Parizu koji su Dolce & Gabbana organizirali njoj u čast. Jedan e-mail iz 2012. poziva je i na večeru s Epsteinom i redateljem Woodyjem Allenom.
Ime manekenke spominje se i u iskazima dviju navodnih žrtava. Jedna tvrdi da ga je upoznala na zabavi u njegovoj njujorškoj vili na kojoj je bila i Campbell, dok druga navodi da joj je Epstein obećavao posao za Victoria’s Secret jer “poznaje Naomi Campbell”.
Iako je ranije bilo poznato da se Campbell nalazila u Epsteinovu imeniku i na popisima putnika, novi materijali detaljnije prikazuju učestalost kontakata, uključujući više zahtjeva za korištenje njegova zrakoplova. Unatoč tome, Campbell je ranije Epsteinovo ponašanje opisala kao “neobranjivo”, poručivši da stoji uz žrtve.
U dokumentima se spominju i druge poznate osobe. Objavljena je fotografija Micka Jaggera koji sjedi pokraj Epsteina u restoranu, a e-mailovi upućuju na pokušaje dogovaranja večere s pjevačem. Također, prepiska sugerira da je britanska pripadnica visokog društva Annabelle Neilson navodno pomagala u pronalasku djevojaka za Epsteina.
Američko Ministarstvo pravosuđa pritom upozorava da objavljeni materijali mogu sadržavati netočne ili krivotvorene informacije te da njihova objava sama po sebi ne predstavlja dokaz zlouporabe.
