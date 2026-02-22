Nakon 45 godina od mature, sastala se generacija splitske škole, stigla i razrednica: "Ostali su srdačni i nakon toliko godina"

Generacija maturanata iz 1981. godine, tadašnjeg splitskog Centra za odgoj i obrazovanje u prometu, u subotu je obilježila 45. obljetnicu mature. Nekadašnji učenici 4. A razreda, smjera organizatora cestovnog prometa, ponovno su se okupili kako bi evocirali uspomene na školske dane i mladost provedenu u klupama.

Od početnih 36 učenika, na susret je stiglo njih 15, dok su izostanci brojnih kolega bili opravdani. Opravdanja su, kako i priliči, prenesena njihovoj razrednici, profesorici Jasni Pervan, koja je jubilej proslavila zajedno sa svojim bivšim učenicima.

Anegdote iz klupa

„Prisjetili smo se jednog posebnog vremena, mladosti koja je bila vrela, razigrana i puna energije. Takvi susreti uvijek probude emocije, ali i zahvalnost što su odnosi ostali srdačni i nakon toliko godina“, kazala je profesorica Pervan.

Okupljanje je proteklo u znaku sjećanja na dane provedene u učionici na adresi Ilirske akademije 3, nekadašnjem živahnom središtu Splita. Razgovori su se spontano vraćali na školske zgode, anegdote iz klupa i duh vremena koji je obilježio osamdesete.

Posebnu notu susretu dao je dolazak aktualnog ravnatelja Prometne škole, Josipa Balića, koji je, zanimljivo, pripadnik iste generacije i iste škole, iako je tada pohađao 4. B razred.

Brojne poznate osobe

„Ovakvi susreti podsjećaju koliko su školski dani važni za cijeli život. Ta povezanost i osjećaj pripadnosti generaciji nešto su što se ne gubi s vremenom“, istaknuo je Balić.

Generacija iz 1981. godine iznjedrila je niz danas javno poznatih osoba, no sudionici susreta naglasili su da im je najvažniji osjećaj zajedništva i radost ponovnog okupljanja.

„Ne bismo se ni s kim mijenjali. To je bilo doba koje smo živjeli punim plućima. Bili smo sretni, bili smo svoji i bili smo prijatelji. I ostali smo“, poručili su bivši maturanti.

Uz smijeh i prisjećanja, susret nije prošao bez trenutaka tišine i tuge. S posebnom emocijom prisjetili su se jedine, za sada, preminule razredne kolegice.

Na kraju druženja dogovorena su nova okupljanja, u nadi da će zdravstvene okolnosti omogućiti da se u budućnosti ponovno susretnu u još većem broju.