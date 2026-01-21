Nakon 30 godina u SAD-u deportiran u Hrvatsku: “Ovdje nemam ništa”

Sandro Silajdžić u Ameriku je došao sa pet godina, kao izbjeglica iz Bosne. U Zagrebu u kojem je prije deportacije bio samo jednom u životu, i to na dva dana, pokazivao mi je rodni list, putovnicu, odluku o deportaciji… pripovijedajući priču koja počinje u ratom zahvaćenoj Bosni, preko cijelog života provedenog u SAD-u, terorističkog napada 11. rujna 2001., burzovnog sloma 2008., Trumpova dolaska na vlast, utamničenja pa sve do deportacije u Hrvatsku, zemlju koje se praktički ne sjeća i u kojoj je prepušten kafkijanskom administrativnom limbu, prenosi Večernji list.

Pozdrav svima, upravo sam se doselio u Zagreb iz Amerike. Zbog deportacije trebam pomoć, nikad nisam živio u Zagrebu i ne poznajem nikoga ovdje. Pokušavam pronaći smještaj, posao i srediti dokumente. Imam samo hrvatsku putovnicu.

Te riječi u jednoj grupi na Facebooku momentalno su mi privukle pozornost. Zadnjih sam mjeseci posvećeno pratila akcije sada već notorne imigracijske službe ICE u američkim gradovima, no prvi put sam čula za nekoga koga su zatočili i deportirali u Hrvatsku. Nakon što sam se uvjerila kako se radi o stvarnom čovjeku koji se zove Sandro Silajdžić i donedavno je živio u Detroitu, pitala sam ga je li spreman o svojem iskustvu pričati za novine. Komunikaciju smo preselili na WhatsApp, na kojem je još uvijek njegov američki broj, uz nasmiješeni selfi snimljen pokraj oceana.

Sedam tisuća kilometara od Sandrova doma, na klupici na Iblerovu trgu u Zagrebu, idućeg dana dočekao me miran, dostojanstven mladi čovjek s kuvertom punom dokumenata. Pokazivao mi je rodni list, putovnicu, odluku o deportaciji… pripovijedajući priču koja počinje u ratom zahvaćenoj Bosni, preko cijelog života provedenog u SAD-u, terorističkog napada 11. rujna 2001., burzovnog sloma 2008., Trumpova dolaska na vlast, utamničenja pa sve do deportacije u Hrvatsku, zemlju koje se praktički ne sjeća i u kojoj je prepušten kafkijanskom administrativnom limbu.

Što se zapravo dogodilo? Zašto ste vi sada u Hrvatskoj?

Deportiran sam iz Amerike. Prema novom zakonu, ako si ikada imao problema sa zakonom ili dokumentima, a izađeš iz Amerike, pri povratku te mogu staviti u proces deportacije. Moj slučaj je sljedeći: u SAD sam došao kao petogodišnjak, izbjeglica iz BiH. U srednjoj školi jednom su me zaustavili policajci, a ja sam kod sebe imao vrećicu marihuane. Osuđen sam na uvjetnu kaznu 2007. Nakon njezina isteka život mi je nastavio teći normalno. Imao sam zelenu kartu, svi dokumenti bili su mi važeći, nakon srednje škole pronašao sam posao, s vremenom sam u njemu napredovao… Dolaskom Donalda Trumpa na vlast, taj detalj iz mladosti odjednom je postao ogroman problem.

Jeste li ikada prije zbog njega imali problema?

Prije desetak godina prijatelj me zvao da idemo na nekoliko dana odmora u Kostariku. Kad smo se vratili u Ameriku, agent na aerodromu počeo me ispitivati: "Jesi li ikad bio u zatvoru? Jesi li ikad kažnjavan?" Rekao sam da jesam, davno, prije više od 15 godina. Pitali su me jesam li ikada bio na imigracijskom sudu. Rekao sam da nisam, jer to nije bila neka opasna situacija, nego uvjetna kazna iz mladosti. Međutim, taj agent je rekao da će me za svaki slučaj poslati pred imigracijskog suca, da on vidi što dalje. To je bilo 2014. godine. Od tada sam se svake godine, dok se sud ne riješi, trebao javljati na aerodrom da mi produlje privremene dokumente. U to vrijeme nisam imao odvjetnika. Mislio sam – govorim engleski, znam njihov sistem, izaći ću pred suca i reći da je ovo bezveze, da me agenti na aerodromu samo maltretiraju i da idemo dalje. Tada još nije bilo naznaka da bi išta moglo poći krivo.

U Ameriku ste došli kao dijete izbjeglica iz Bosne, ali s hrvatskim državljanstvom?

Tako je. Rođen sam u Derventi 1989. godine. Gotovo cijeli rat proveli smo u BiH, a zadnju godinu u Makarskoj. Majka mi je pričala da smo bili u kampu kojim je upravljala Hrvatska vojska i da su joj tamo neki UN-ovi vojnici rekli da postoji crkveni program preko kojeg su ljudi dobivali izbjeglički status u Americi. Izvadila mi je hrvatsku domovnicu, obavila proceduru i mi smo po toj osnovi došli u SAD u prosincu 1995. Prvo smo otišli u Dayton. Tamo nam je jedna crkva dala smještaj i najosnovniju podršku. Ja sam krenuo u školu, učiti engleski, a majka i baka su pokušavale naći posao. Nakon dvije godine majka je čula da u Michiganu ima puno naših ljudi pa smo se preselili u Trenton, u predgrađu Detroita. Tek tamo počeli smo pravi život. Nakon srednje škole počeo sam raditi za jednu kamionsku kompaniju kao dispečer i broker. Pronalazio sam terete za kamione – autodijelove, hranu, bilo što što stane u prikolicu. To bih onda davao našim vozačima ili prodavao drugim kompanijama. Dobro smo živjeli, imali smo sve. Imali smo i kuću, ali 2008. bila je ona velika kriza s bankama. Povećali su kamate i majka je izgubila kuću pa smo prešli u stan. Majka mi je umrla 2018., a baka još 2004. Obje su imale rak. Sada sam sam. Nemam braće ni sestara. Imao sam puno prijatelja u Americi, radio sam, imao dom... sve sam izgubio.